Должно произойти очевидное военное поражение, отметил Шендерович.

Для того чтобы президента РФ Владимира Путина отстранили от власти, он должен потерпеть очевидное военное поражение.

Такое мнение высказал российский писатель Виктор Шендерович.

"Сегодня речь уже идет не о пропаганде, не о так называемых "волшебных волосках", сегодня речь идет об отстранения от власти… Страна 20 с лишним лет совершенно околдована, и уже сейчас поздно вырывать волоски, надо снимать уже голову", – отметил он.

"Вот эта полусуточная заминка с объявлением мобилизации породила огромное количество спекуляций. Все это ждут (отстранение Путина от власти – УНИАН), это совершенно очевидно. Главная мысль о том, что в какой-то момент там эти бульдоги под коврами кто-то кому-то что-то отгрызет. У меня об этом никакой информации нет. Полагаю, что это может случиться, но для этого должно произойти очевидное военное поражение, когда закончатся путинские возможности по дальнейшему нагнетанию", – добавил писатель.

Шендерович также задался вопросом, до какой степени российские офицеры, в чьих руках сегодня находится ядерное оружие, пребывают в адекватном состоянии.

"Есть ли люди, которые способны не выполнить такой приказ. Это мне кажется самым главным вопросом".

Ядерный шантаж РФ: готов ли Путин применить оружие массового поражения

Президент РФ Путин не раз использовал ядерный шантаж. В одном из своих последних выступлений он, в частности, заявил:

"Всем, кто пытается шантажировать нас таким образом, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону".

По мнению украиснких военных экспертов, ядерный шантаж Путина – это блеф. Таким образом он пытается склонить Украину к капитуляции.