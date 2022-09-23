Для того чтобы президента РФ Владимира Путина отстранили от власти, он должен потерпеть очевидное военное поражение.
Такое мнение высказал российский писатель Виктор Шендерович.
"Сегодня речь уже идет не о пропаганде, не о так называемых "волшебных волосках", сегодня речь идет об отстранения от власти… Страна 20 с лишним лет совершенно околдована, и уже сейчас поздно вырывать волоски, надо снимать уже голову", – отметил он.
"Вот эта полусуточная заминка с объявлением мобилизации породила огромное количество спекуляций. Все это ждут (отстранение Путина от власти – УНИАН), это совершенно очевидно. Главная мысль о том, что в какой-то момент там эти бульдоги под коврами кто-то кому-то что-то отгрызет. У меня об этом никакой информации нет. Полагаю, что это может случиться, но для этого должно произойти очевидное военное поражение, когда закончатся путинские возможности по дальнейшему нагнетанию", – добавил писатель.
Шендерович также задался вопросом, до какой степени российские офицеры, в чьих руках сегодня находится ядерное оружие, пребывают в адекватном состоянии.
"Есть ли люди, которые способны не выполнить такой приказ. Это мне кажется самым главным вопросом".
Ядерный шантаж РФ: готов ли Путин применить оружие массового поражения
Президент РФ Путин не раз использовал ядерный шантаж. В одном из своих последних выступлений он, в частности, заявил:
"Всем, кто пытается шантажировать нас таким образом, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону".
По мнению украиснких военных экспертов, ядерный шантаж Путина – это блеф. Таким образом он пытается склонить Украину к капитуляции.