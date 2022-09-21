Александр Мусиенко отметил, что президент РФ пытается запугать Запад и отвлечь внимание от успехов ВСУ.

В Кремле резко решили провести псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины. Данное решение связано с прискорбной ситуацией, сложившейся для армии российских захватчиков.

Об этом рассказал эксперт Александр Мусиенко в эфире телеканала Freedom.

"Ситуация развивается достаточно прискорбно для российских сил в Украине. После эффективного контрнаступления украинских сил обороны на Харьковском направлении, и мы видим продолжение движения. Кроме населенных пунктов на Харьковском направлении освобождены из-под оккупации некоторые населенные пункты в Донецкой области. Бои продолжаются. Помимо этого, мы видим контрнаступление украинских сил на правом берегу Херсонской области. Оно продолжается, пусть и не столь стремительно, как под Харьковом, но тем не менее российские войска оказались в блокаде. ВСУ взяли под огневой контроль не только мосты, но и паромные переправы. Это означает, что российские войска там обречены, это вопрос времени", - отметил эксперт.

При этом он указал, что президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о референдумах, чтобы отвлечь внимание от поражений на Харьковском направлении и успехов ВСУ.

Также Мусиенко указал, что ядерный шантаж Путина направлен на то, чтобы запугать Запад, снизить поддержку Украины и склонить к переговорам - попытка хоть как-то избежать полного поражения.

Как ранее сообщал УНИАН, 21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. В нем он не только объявил о частичной мобилизации в России, но и пригрозил всему миру ядерным оружием.

В свою оечредь представитель Европейской комиссии по внешней политике Питер Стано заявил, что российский президент играет в очень "опасную ядерную авантюру". Он использует ядерное оружие, как элемент своего террора. Такая риторика неприемлема для Европейского Союза.

При этом генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил, что угроза Путина применить ядерное оружие была "опасной и безрассудной риторикой".

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