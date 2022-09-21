Кровавый диктатор Путин убежден, что "в отношении России ведется ядерный шантаж"

В среду, 21 сентября, президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. В нем он не только объявил о частичной мобилизации в РФ, но и пригрозил всему миру ядерным оружием.

Об этом свидетельствует опубликованное в YouTube-канале RTVI Новости заявление главы страны-агрессора.

Развязавший кровавую войну против Украины Путин убежден, что "в отношении России ведется ядерный шантаж". Он пригрозил, что при угрозе своей территориальной целостности Россия "использует все имеющиеся средства, это не блеф".

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"Всем, кто пытается шантажировать нас таким образом, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону", - цинично заявил президент России.

Ранее близкий соратник Путина, депутат госдумы РФ Андрей Гурулев заявил, что целью для ядерных ударов России будет не Украина, а Германия и Великобритания. По его словам, применять ядерное оружие против Украины Москве "неинтересно", поскольку в его фантазиях россияне "будут тут жить".

Кроме того, в июне российский пропагандист Владимир Соловьев в очередной раз пригрозил миру ядерной войной с Россией, последствием которой станет уничтожение всего живого. Такой вариант он называл "оптимистичным" для РФ.

20 сентября пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что "эта неделя знаменует или преддверие нашей скорой победы, или преддверие ядерной войны".

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