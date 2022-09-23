Президент отмечает, что переговоры Украины с российским президентом возможны только в случае, если оккупанты покинут территорию Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что президент России Владимир Путин идет к тому, что никто не будет садиться с ним за стол переговоров.

Такое мнение он высказал в интервью немецкому порталу Bild.

Отвечая на вопрос о возможности проведения переговоров между ним и Путиным, Зеленский отметил: "Я думаю, шаг за шагом этих возможностей все меньше и меньше. Я думаю, что Путин сам идет к тому, что никто не будет садиться за стол переговоров с ним".

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Он выразил мнение, что переговоры с Путиным возможны в случае, если российские оккупанты покинут территорию Украины. "Я считаю, что мы можем за стол переговоров сесть в том случае, если они выйдут из наших территорий... Потому что, когда они выйдут из наших территорий, и мы будем на границах, территориально они останутся нашими соседями. И вот в этот момент мы можем садиться за стол и говорить, как жить дальше", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 сентября Зеленский на заседании Генеральной Ассамблеи ООН отметил, что было много разных слов из Москвы о переговорах, что якобы они к ним готовы. "Только. Они говорят о переговорах, но объявляют мобилизацию. Они говорят о переговорах, но объявляют псевдореферендумы на оккупированной территории Украины", - подчеркнул президент.

Также он исключил, что урегулирование может происходить на любой другой основе, чем украинская "формула мира": наказание за агрессию; защита жизни; восстановление безопасности и территориальной целостности; гарантии безопасности и тому подобное.

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