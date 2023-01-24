Пресс-секретарь Путина вспомнил, что Украина уже якобы связана со многими покушениями, включая смерть дочери российского идеолога "русского мира" Дарьи Дугиной.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что украинские спецслужбы якобы могут готовить покушение на основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Как отметил Песков российским СМИ, Украина уже связана с рядом покушений. В этом контексте он упомянул о "чудовищном" убийстве Дарьи Дугиной.

"Давайте вспомним все-таки те покушения, которые были: убийство Дугиной и так далее. Поэтому причастность киевского режима к таким покушениям очевидна, поэтому такая опасность для наших граждан есть", – сказал он.

Вопрос о безопасности Пригожина и возможной угрозе его жизни со стороны Украины и ЦРУ лучше задать российским спецслужбам, заявил пресс-секретарь Путина.

Смерть Дарьи Дугиной

Напомним, что дочь российского идеолога "русского мира" Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года в Подмосковье. Во время смерти она находясь за рулем автомобиля, который взорвался во время движения.

22 августа ФСБ РФ объявила о раскрытии убийства и обвинила в происшествии украинские спецслужбы, которые якобы заложили взрывное устройство в машину Дарьи. Исполнительницей убийства назвали 43-летнюю украинку Наталью Вовк.

При этом влияние Путина и отца погибшей Алексндра Дугина в российском обществе после трагедии возросло: Кремль сразу же стал публично приглашать идеолога на торжественные мероприятия и освещать это в СМИ.

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