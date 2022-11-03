Теперь лексикон Дугина "в устах Путина".

В последнее время Администрация президента РФ Владимира Путина стала регулярно приглашать в Кремль философов и историков. В первую очередь речь идет об идеологе "русского мира" Александре Дугине, Александре Проханове и Вардане Багдасаряне.

Как сообщает "Медуза" со ссылкой на источники, близкие к АП и руководству "Единой России", эти деятели не принимают участия в совещаниях по конкретным вопросам, но ведут "частные беседы и встречи именно по идеологическим вопросам – в чем цель России, чего она хочет".

Кроме того, по информации источников "Медузы", Кремль начал консультации с "православным олигархом", основателем канала "Царьград" Константином Малофеевым, с которым ранее у АП были напряженные отношения.

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Малофеев, Дугин, Проханов и Багдасарян должны помочь Кремлю "нащупать какие-то контуры новой идеологии", говорят источники. С "идеологами" встречаются глава политического блока Кремля Сергей Кириенко и его ближайшие соратники. А после этих "бесед" тезисы, озвученные "идеологами", звучат в речах самого Кириенко и российского президента Владимира Путина.

"Теперь лексикон Дугина и Проханова в устах Путина", – подчеркнул один из собеседников, близких к Кремлю.

При этом источники отмечают, что Дугин и Проханов и раньше сотрудничали с Кремлем, но в последние годы эти контакты были нерегулярными.

Если ранее роль Дугина, как отмечает источник, СМИ преувеличивали, называя его "главным идеологом" или "мозгом Путина", то после смерти его дочери Дарьи Путин "всерьез заинтересовался" его фигурой. Уже в конце сентября Путин впервые в публичном выступлении употребил любимое понятие Дугина "англосаксы".

"[Смерть Дугиной] правильно подали, в том числе и президенту: враги атакуют приверженцев традиционных ценностей, антизападников", – объяснил источник, близкий к АП.

При этом сами сотрудники АП не разделяют ультраконсервативную идеологию и обращаются к "мыслителям" по двум причинам. Нужны те, чьи взгляды Путин уже разделяет, а также те, кто согласится сотрудничать и до сих пор не выехали из страны.

"[Нет] идеологов, способных предложить какой-то внятный, внутренне непротиворечивый проект, который понравится главе государства. … Эксперты есть, исполнители есть. А умеренных идеологов, да еще и в нужном [президенту] ключе – нет, поэтому работают с правоконсервативными идеологами. С теми, кто есть… Сейчас война – нужны воинственные", – говорит источник.

Дугин и смерть его дочери

Александр Дугин – философ, политолог, консервативный публицист, один из идеологов концепций "русского мира" и новоевразийства, которые предусматривают доминирование РФ над соседними странами и противостояние с США и НАТО.

С 2014 года Дугин, к которому якобы прислушиваются Путин, силовики и чиновники Кремля, внесен в санкционный список ЕС. С 2015 – находится под санкциями США и Канады из-за причастности к агрессии России против Украины.

Его дочь 29-летняя дочь Дарья была последовательницей отца, активисткой и внештатным сотрудником пропагандистских и националистических СМИ. Она погибла вечером 20 августа в Подсмосковье, находясь за рулем автомобиля, который взорвался во время движения.

Россияне заявили, что под дном автомобиля, вероятно, сработало взрывное устройство. Также считается, что автомобиль принадлежал отцу Дугиной, а потому целью мог быть именно он.

22 августа ФСБ РФ объявила о раскрытии убийства. Там ожидаемо заявили, что убийство спланировали и совершили украинские спецслужбы. А исполнительницей якобы была 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк.

Украина отрицает любые обвинения относительно причастности к убийству Дугиной.

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