Владелец ЧВК "Вагнера" прилетал в Санкт-Петербург, чтобы поговорить с президентом России, утверждает эксперт.

Владелец российской частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин, которого называют "поваром" президента РФ Владимира Путина, "нагнул" лидера россиян из-за заявления Минобороны РФ насчет Соледара Донецкой области.

Встреча Пригожина и Путина состоялась 13 января, и после нее российское Минобороны сделало новое заявление насчет украинского города, рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, который живет в США, в интервью журналисту и основателю "Гордона" Дмитрию Гордону.

"Пригожин прилетел (в Санкт-Петербург - Ред.) - и "нагнул" Путина. За два часа после его встречи с Путиным появилось новое застенчивое заявление Министерства обороны", - отметил собеседник.

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Эксперт добавил, что владелец ЧВК "Вагнера" заставил лидера РФ подчеркнуть "вклад" наемников во время боев за Соледар.

"Пригожин заставил Путина заставить Министерство обороны написать, что, "да, подтверждаем, что Соледар взят, но надо добавить, что решающий вклад на этапе уличных боев, дом за дом, сделали - там три каких-то эпитета - (типа - Ред.) замечательные, мужественные, патриотические почему-то волонтеры-бойцы ЧВК "Вагнера" (в сообщении Минобороны РФ говорится, что "это боевое задание успешно решили благодаря мужественным и самоотверженным действиям" наемников - Ред.)", - поделился политолог.

Бои за Соледар - сегодня это надо знать

Россияне долго пытаются взять под контроль Соледар и несут огромные потери. 13 января Минобороны РФ утверждало, что Соледар "захвачен", но не указало, что в боях за город участвовали "вагнеровцы". Позже российское Минобороны уточнило информацию и похвалило наемников.

Стоит отметить, что Минобороны Украины не подтвердило захват города противником. Позже офицер батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Владимир Назаренко сообщил, что в Соледаре враг контролирует несколько квадратных километров разрушенных улиц, ему негде держаться, и оккупанты стоят, как мишени в тире для украинской артиллерии.

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