Главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин неспроста остановил колонны техники на Москву. Как пишут приближенные к российским спецслужбам Telegram-каналы, Кремль пошел на некоторые уступки ЧВК.
По данным Telegram ВЧК-ОГПУ, российские власти пообещали Пригожину и его наемникам некие "гарантии безопасности".
Кроме того, Москва также пообещала "решить вопрос" министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, которыми был крайне недоволен Пригожин из-за постоянных военных поражений на фронте в Украине.
ВЧК-ОГПУ уточняет, что речь идет о смещении Шойгу и Герасимова с должностей.
Несостоявшийся переворот в России - главное на вечер 24 июня
В ночь на 24 июня войска ЧВК "Вагнер" двинулись в сторону российского тыла, а сам Пригожин объявил, что намерен "остановить" военное руководство РФ.
Не обошлось и без боестолкновений. В Воронежской области авиация ВКС РФ атаковала колонны "вагнеровцев", а в самом городе русские начали бомбить военные объекты.
В ходе боев кадровые войска РФ, по подсчетам независимых OSINT-исследователей, понесли большие потери.
Путин назвал действия Пригожина "предательством" и "ножем в спину", подключив к переговорам Лукашенко. Тем временем Москву начали готовить к столкновениям.
Уже вечером, 24 июня, Пригожин объявил, что разворачивает свои колонны в сторону полевых лагерей "согласно плану".
Конфликт между Минобороны РФ и Пригожиным усилился, когда Шойгу приказал всем добровольческим оккупационным формированиям заключить с Минобороны России "контракты", что Пригожин расценил как наступление на его "частную армию", не подконтрольную ни МО России, ни Генштабу.
В последнем интервью Пригожин заявил, что война в Украине была нужна для того, чтобы Шойгу получил звание маршала и вторую Звезду героя. А 23 июня Пригожин обвинил Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова в "геноциде русского народа".