За день боев с "Вагнером" ВС РФ понесли большие потери в технике.

Главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин неспроста остановил колонны техники на Москву. Как пишут приближенные к российским спецслужбам Telegram-каналы, Кремль пошел на некоторые уступки ЧВК.

По данным Telegram ВЧК-ОГПУ, российские власти пообещали Пригожину и его наемникам некие "гарантии безопасности".

Кроме того, Москва также пообещала "решить вопрос" министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, которыми был крайне недоволен Пригожин из-за постоянных военных поражений на фронте в Украине.

Видео дня

ВЧК-ОГПУ уточняет, что речь идет о смещении Шойгу и Герасимова с должностей.

Несостоявшийся переворот в России - главное на вечер 24 июня

В ночь на 24 июня войска ЧВК "Вагнер" двинулись в сторону российского тыла, а сам Пригожин объявил, что намерен "остановить" военное руководство РФ.

Не обошлось и без боестолкновений. В Воронежской области авиация ВКС РФ атаковала колонны "вагнеровцев", а в самом городе русские начали бомбить военные объекты.

В ходе боев кадровые войска РФ, по подсчетам независимых OSINT-исследователей, понесли большие потери.

Путин назвал действия Пригожина "предательством" и "ножем в спину", подключив к переговорам Лукашенко. Тем временем Москву начали готовить к столкновениям.

Уже вечером, 24 июня, Пригожин объявил, что разворачивает свои колонны в сторону полевых лагерей "согласно плану".

Конфликт между Минобороны РФ и Пригожиным усилился, когда Шойгу приказал всем добровольческим оккупационным формированиям заключить с Минобороны России "контракты", что Пригожин расценил как наступление на его "частную армию", не подконтрольную ни МО России, ни Генштабу.

В последнем интервью Пригожин заявил, что война в Украине была нужна для того, чтобы Шойгу получил звание маршала и вторую Звезду героя. А 23 июня Пригожин обвинил Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова в "геноциде русского народа".

Вас также могут заинтересовать новости: