Посланник президента РФ Кирилл Дмитриев отметил, что "все больше людей осознают правильность российской позиции".

На полях Всемирного экономического форума в Давосе специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф встретился с посланником правителя РФ Владимира Путина Кириллом Дмитриевым. Виткофф оценил переговоры с представителями РФ как "очень позитивные", сообщают прокремлевские СМИ.

Также, по данным, в переговорах участвовал и зять президента США Джаред Кушнер.

Посланник кремлевского диктатора Кирилл Дмитриев тоже высказался о результатах встречи. Он заявил, что переговоры с представителями США проходят "конструктивно".

"Все больше и больше людей осознают правильность российской позиции", - добавил Дмитриев.

Ранее УНИАН сообщал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин "открыт" к переговорам по Украине, если они носят серьезный характер и если "лица, заинтересованные в таких переговорах, действительно к ним готовы и им есть что сказать".

В то же время Лавров пожаловался, что президент Франции Эмманюэль Макрон обещал позвонить главе Кремля Владимиру Путину, но с тех пор прошло уже несколько недель, а звонка из Парижа так и не было.

Глава МИД РФ добавил, что все предыдущие встречи Путина с представителями США были "серьезными и нацеленными на преодоление первопричин кризиса в Украине".

Также мы писали, что корреспондент по международным вопросам Axios Барак Равид рассказал, что после того, как Виткофф и Кушнер провели двухдневные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Великобритании, Франции и Германии, они встретились в Париже с Дмитриевым.

В статье указывалось, что с Украиной было достигнуто соглашение почти по всем аспектам мирного плана, поэтому Белый дом хотел бы услышать ответ на их предложение от российского диктатора.

