Удивительный лайфхак, который сильно облегчает готовку.

Хозяйки, которые постоянно готовят и взаимодействуют с разными продуктами, тоже ошибаются. Можно годами пытаться одолеть тот или иной ингредиент, но все равно смиренно принимать поражение. Узнайте, как приготовить рис, чтобы он был рассыпчатым, а не превратился в кашу.

Ранее мы рассказывали, как вкусно приготовить рис без мяса.

Сколько нужно воды на стакан рассыпчатого риса - как его варить

Несмотря на то, что рис регулярно употребляют многие люди, с таким гарниром часто случаются неприятности - то он слишком сухой, то слишком влажный, то слипшийся, то пригоревший. Многие готовят рис автоматически, не задумываясь о методе, которому их научили.

Видео дня

Эмми Клинтон, создательница рецептов здорового питания и основательница Entirely Emmy, рассказала, в чем секрет рассыпчатого риса - об этом сообщает британское издание Express.

Многие варят рис точно так же, как макароны, а потом сливают воду через сито, но по словам Клинтон, это неправильный метод. Она говорит: "Когда вы варите рис, а затем сливаете воду, вы, по сути, смываете то, что придает ему вкус и структуру. Вы теряете и то, и другое, и часто в итоге получаете зерна, которые кажутся немного пустыми или водянистыми".

Эксперт уверяет, что рис стремится впитывать воду, а не быть ею затопленным. Когда он постепенно впитывает жидкость, он равномерно готовится изнутри, что и придает ему легкую, воздушную текстуру, а не превращает в комковатую массу. Клинтон объяснила, в чём секрет рассыпчатого риса по ее методу.

Пропорция

Кулинар сказала, что она всегда четко соблюдает пропорции - на один стакан риса два стакана воды. Это действительно важно, потому что если воды будет мало - гарнир получится сухим и даже может не свариться, много - получите водянистую кашу.

Очищение

Клинтон считает, что промывание риса - обязательный этап, и его нужно выполнять всегда. Лучше всего использовать сито и промывать зерна под проточной холодной водой до тех пор, пока она не станет чистой.

Посуда

Выбор правильной кастрюли, по мнению эксперта - это более важный момент, чем многие могут себе представить. Идеальная емкость - с толстым дном и плотно прилегающей крышкой. Сам вес кастрюли помогает равномерно распределять тепло, а крышка удерживает пар внутри. При нарушении этих правил может оказаться, что рис сварится неравномерно, потому что не впитал жидкость должным образом.

Важный момент: Клинтон говорит, что также важен и способ варки - сама она дожидается, пока закипит вода в кастрюле, затем быстро перемешивает рис, уменьшает огонь и накрывает крышкой.

Отдых для риса

Как бы странно это ни звучало, но многие хозяйки, по словам Клинтон, на этом этапе сводят все свои усилия на нет. Дело в том, что рису обязательно нужно дать "отдохнуть". "Для этого не заглядывайте внутрь кастрюли и не поднимайте крышку" - советует она. В противном случае будет выходить пар, который и помогает рису дойти до нужной кондиции.

Примерно через десять минут нужно полностью выключить огонь, а потом оставить рис на 5 минут и не прикасаться к нему. За это время влага равномерно распределится, и крупа будет готова. Перед подачей можно дополнительно разрыхлить рис вилкой, тогда зернышки точно отделятся друг от друга.

Вас также могут заинтересовать новости: