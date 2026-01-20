21 января температура в Киеве поднимется до -5°

В среду, 21 января, морозы в Киеве сохранятся, но уже не будут такими сильными, как раньше. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров покажут -10°...-12°, а днем температура повысится до -5°. Ожидается малооблачная и сухая погода без осадков. На дорогах скользко.
Ветер подует с юга, 5-8 м/с. Атмосферное давление продолжит постепенно снижаться, 749-752 мм ртутного столба.
Погода 21 января
Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью -16°, днем -4°.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -18°, днем -4°.
В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью -18°, днем -5°.
В Тернополе 21 января ночью будет -18°, днем -6°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -18°, днем -8°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -16°, днем -6°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -13°, днем +1°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью -17°, днем -5°.
В Виннице завтра будет -17°...-4°, облачно с прояснениями.
В Житомире в среду ночью будет -18°, днем -5°, облачно с прояснениями.
В Чернигове столбики термометров покажут -18°...-8°, облачно с прояснениями.
В Черкассах завтра будет ночью -13°, днем -6°, облачно с прояснениями.
В Кропивницком температура ночью будет -13°, днем -3°, облачно с прояснениями.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -13°...-6°.
В Одессе 21 января - облачно с прояснениями, температура ночью -10°, днем +2°.
В Херсоне в среду ночью будет -12°, днем +1°, облачно с прояснениями.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -11°, днем +1°.
В Запорожье температура ночью -11°, днем -2°, облачно с прояснениями.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -15°, а днем -8°, облачно с прояснениями.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -13°, днем -3°.
В Днепре температура ночью будет -13°, днем -3°, облачно с прояснениями.
В Симферополе в среду будет пасмурно, -10°...+3°.
В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -11°, днем -6°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -10°, днем -6°.