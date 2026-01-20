В Киеве восстановили водоснабжение. Шмыгаль сказал, когда появится тепло

После очередной атаки РФ тысячи домов в столице остались без отопления.

В Киеве восстановили водоснабжение. В то же время уже утром в столичные дома планируют начать возвращать отопление.

Об этом рассказал министр энергетики Украины Денис Шмыгаль. По его словам, система водоснабжения в столице набирает необходимые параметры, однако еще есть районы со сниженным давлением. Министр пояснил, что из-за очередного обстрела РФ были обесточены объекты водопроводной инфраструктуры.

"Что касается энергетики. Ситуация остается сложной. Впрочем, ликвидация последствий атаки продолжается. Ремонтные бригады энергетиков работают непрерывно. Параллельно будет пересмотрена работа объектов критической инфраструктуры. Анализируем, какое количество электроэнергии можно дополнительно высвободить, чтобы направить ее бытовым потребителям", – добавил Шмыгаль.

Министр рассказал, что из выделенных 55 генераторов из резервного хаба Минэнерго, Киев уже получил 49.

Он также объяснил, какова ситуация с теплоснабжением. Сейчас в столице без тепла остаются четыре тысячи домов. Продолжаются восстановительные работы:

"Пусковые операции будут продолжаться всю ночь. Планируем сегодня поздно вечером начать прогрев котлов, чтобы уже утром начать возвращать тепло в дома киевлян".

Ситуация в энергетике Украины

Российские оккупационные войска продолжают целенаправленно атаковать критическую инфраструктуру. Минусовая температура и серьезные повреждения объектов привели к очень тяжелой ситуации в украинской энергетике.

После очередного обстрела 20 января в Киеве без света остались миллион потребителей. Без тепла остались 4 тысячи домов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Как рассказал УНИАН директор энергетических программ Центра Разумкова, энергетический эксперт Владимир Омельченко, сейчас в Украине дефицит мощности составляет более 40% от нужд потребителей.

