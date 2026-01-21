Путин ликует, наблюдая растущий раскол в НАТО из-за Гренландии, - WSJ

Решение Трампа о захвате Гренландии еще больше подбодрит Путина в Украине.

Президент России Владимир Путин почти два десятилетия стремится подорвать мощь НАТО. Теперь, когда президент США Дональд Трамп стремится получить контроль над Гренландией, Россия с ликованием наблюдает за проблемами Альянса, пишет The Wall Street Journal.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг утверждение Трампа о том, что Россия захватит остров, если этого не сделают США, заявив, что у Москвы таких планов нет. При этом он также одобрил желание Трампа захватить остров, сравнив Гренландию с первым захватом Россией территории Украины – аннексией Крыма в 2014 году.

Как отмечает WSJ, эти заявления напрямую отражают опасения некоторых европейских лидеров, что решение Трампа о захвате Гренландии подорвет нормы международного права и потенциально еще больше подбодрит Путина в Украине и Восточной Европе.

"Это чрезвычайная ситуация, которая разделяет Северную Америку и Европу", – сказал Джон Форман, бывший военный атташе Великобритании в Москве и Киеве. "Россия, должно быть, сидит сложа руки и думает, что Рождество все еще не закончилось".

Он подчеркнул, что ликование России по поводу проблем НАТО, вероятно, омрачено возможностью того, что Трамп все-таки получит контроль над Гренландией, расширив присутствие США в Арктике.

Однако в ближайшей перспективе борьба за Гренландию сеет нестабильность в альянсе, который Москва давно рассматривает как угрозу. Вторжение Путина в Украину было частично направлено на предотвращение вступления Киева в НАТО. С тех пор европейские лидеры обвиняют Москву в ведении теневой войны на континенте, включая вторжения беспилотников и перерезание подводных кабелей, направленные на дестабилизацию западных обществ.

Сергей Марков, российский политолог, работавший на Кремль, заявил, что растущий раскол между Вашингтоном и Брюсселем может стать первым "звоночком" в полной перестройке западной политики безопасности в пользу России. Он предположил, что напряженность может перерасти в конфликт, который приведет к распаду НАТО. А без европейских сторонников война в Украине закончится на условиях Москвы.

Но многие западные лидеры считают такой сценарий маловероятным. Они пытаются убедить Трампа в ненужности его стремления к урегулированию вопроса о Гренландии, предотвратить торговую войну и сохранить единство Альянса.

Трамп и Гренландия

Ранее СМИ сообщали, что НАТО ограничило обмен разведданными с США из-за ситуации с Гренландией. В частности, инсайдер альянса отметил журналистам, что планы Трампа "создают напряженность и недоверие между европейскими и американскими коллегами в НАТО".

Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что намерение США установить контроль над Гренландией отличается от аннексии Крыма Россией. Бессент объяснил, что приобретение Америкой острова лучше соответствует интересам США и Европы. Он выразил надежду, что европейцы поймут, что это лучшее для Гренландии.

