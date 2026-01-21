Кардиолог рассказал, как употребление авокадо влияет на здоровье сердца

Кардиолог Дэвид Сабгир отмечает, что одним из главных преимуществ авокадо является его влияние на уровень холестерина.

Здоровые жиры являются важной частью рациона, но часто их неправильно понимают. Ненасыщенные жиры из таких источников, как авокадо, могут оказывать другое влияние на сердце и сердечно-сосудистую систему, чем вы ожидаете, пишет EatingWell.

Кардиолог Дэвид Сабгир отмечает, что одним из главных преимуществ авокадо является его влияние на уровень холестерина, особенно если употреблять его в первую очередь.

Снижает уровень "плохого" холестерина

"Авокадо – один из немногих фруктов, содержащих полезные жиры, преимущественно мононенасыщенные. Эти полезные жиры помогают снизить уровень "плохого" холестерина и поддерживают уровень "хорошего" холестерина, что является ключевым фактором для снижения риска сердечных заболеваний и инсульта", – отметил кардиолог.

Американская ассоциация сердца поделилась, что даже одно авокадо в неделю может помочь вам воспользоваться его полезными для холестерина свойствами. Также снижается риск сердечных заболеваний.

В статье говорится, что независимо от того, любите ли вы тосты с авокадо или предпочитаете гуакамоле, вкус авокадо также может способствовать повышению уровня хорошего холестерина в организме.

Улучшает артериальное давление

Если вы хотите поддерживать стабильное артериальное давление, добавьте авокадо в свой рацион.

"Авокадо не содержит натрия, сахара и холестерина, но содержит почти 20 питательных веществ, включая витамины, минералы, пищевые волокна и фитонутриенты. Одним из этих минералов является калий, который помогает контролировать артериальное давление и поддерживать здоровье сосудов", - рассказал Сабгир.

Влияет на общее состояние здоровья сердца

Хотя авокадо полезно для уровня холестерина и артериального давления, оно может не улучшать общее состояние здоровья сердца. Кардиолог ссылается на исследование 2025 года, опубликованное в Journal of the American Heart Association, которое демонстрирует общие преимущества употребления этого зеленого продукта один раз в день.

"Потребление авокадо улучшило качество рациона и здоровье сна, а также снизило уровень общего холестерина по сравнению со взрослыми, которые не употребляли авокадо. Авокадо не повлияло на общий показатель здоровья сердца, определенный Американской ассоциацией сердца", – отметил диетолог.

Издание поделилось, что хотя авокадо не повлияло на показатели здоровья сердца участников исследования, которые измерялись по таким ключевым факторам, как вес, уровень сахара в крови и физические нагрузки, его потребление все же улучшает некоторые функции сердечно-сосудистой системы.

Другие советы по употреблению авокадо

