'Через полчаса не чувствуешь рук и ног': энергетики ДТЭК рассказали о ремонтах в морозы

Из-за морозов и масштабов разрушений в результате вражеских обстрелов энергетикам ДТЭК приходится иногда работать круглосуточно, чтобы возвращать людям свет.

Об этом свидетельствует видеорепортаж.

"У нас бывает так, что мы сутки работаем, бывает так, что в полпервого приезжаем, в час ночи, два-три", - сказал мастер кабельной бригады бутанского РЭС Александр Сторожко.

Видео дня

Энергетики рассказывают, что морозы очень затрудняют работу, потому что физически невозможно долго находиться на открытом воздухе и ремонтировать оборудование.

"Несколько часов нужно потратить только на то, чтобы добраться до поврежденного кабеля, далее ремонтные работы. И все это в условиях, когда на улице даже за полчаса уже не чувствуешь ни рук, ни ног", - пояснили энергетики.

В то же время они размещают возле мест ремонта свой спецавтомобиль, чтобы иметь возможность погреться и затем оперативно вернуться к работе.

Ранее кейтеринговая компания Box Catering начала обеспечивать аварийно-ремонтные бригады ДТЭК обедами.

