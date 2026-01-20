'Через полчаса не чувствуешь рук и ног': энергетики ДТЭК рассказали о ремонтах в морозы

Из-за морозов и масштабов разрушений в результате вражеских обстрелов энергетикам ДТЭК приходится иногда работать круглосуточно, чтобы возвращать людям свет.
Об этом свидетельствует видеорепортаж.
"У нас бывает так, что мы сутки работаем, бывает так, что в полпервого приезжаем, в час ночи, два-три", - сказал мастер кабельной бригады бутанского РЭС Александр Сторожко.
Энергетики рассказывают, что морозы очень затрудняют работу, потому что физически невозможно долго находиться на открытом воздухе и ремонтировать оборудование.
"Несколько часов нужно потратить только на то, чтобы добраться до поврежденного кабеля, далее ремонтные работы. И все это в условиях, когда на улице даже за полчаса уже не чувствуешь ни рук, ни ног", - пояснили энергетики.
В то же время они размещают возле мест ремонта свой спецавтомобиль, чтобы иметь возможность погреться и затем оперативно вернуться к работе.
Ранее кейтеринговая компания Box Catering начала обеспечивать аварийно-ремонтные бригады ДТЭК обедами.