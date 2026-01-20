Происходит переход к миру без правил, где действует право сильнейшего, - Макрон

По мнению президента Франции, США стремятся ослабить Европу и сделать ее зависимой.

Президент Франции Эммануэль Макрон отмечает, что мир все больше меняется, а устоявшиеся демократические правила перестают действовать.

Как сообщает Reuters, об этом Макрон заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По мнению президента Франции, в настоящее время наблюдается "сдвиг к автократии против демократии". По его мнению, об этом свидетельствует рост насилия: "более 60 войн в 2024 году, что является абсолютным рекордом". Хотя, по его словам, некоторые из этих конфликтов были урегулированы.

Видео дня

Макрон выразил убеждение, что "конфликт стал нормой".

"Это переход к миру без правил, где международным правом пренебрегают, и где единственный закон, который, как кажется, имеет значение, - это закон сильнейшего, и вновь возрождаются имперские амбиции", - подчеркнул Макрон.

Как считает президент Франции, американские тарифы направлены на то, чтобы сделать Европу зависимой от США. "Сотрудничество уступает место непрерывной конкуренции", - убежден Макрон.

По его словам, речь идет о конкуренции со стороны Соединенных Штатов через торговые соглашения, которые "подрывают экспортные интересы, требуют максимальных уступок и открыто ставят целью ослабить и подчинить Европу". И это сочетается с ростом новых тарифов, которые "являются принципиально неприемлемыми", тем более, когда эти тарифы применяются как рычаг против территориального суверенитета.

США и Франция - последние новости

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп обнародовал частную переписку с Макроном. Из-за нежелания Макрона присоединиться к инициативе президента США по созданию "Совета мира" для сектора Газа, где за постоянное членство нужно заплатить 1 млрд долларов, Трамп пригрозил французскому лидеру введением пошлин в размере 200% на французские вина и шампанское.

Вас также могут заинтересовать новости: