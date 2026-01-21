МИД Украины вызвал главу миссии Красного Креста из-за заявлений об Украине и РФ

В МИД подчеркнули, что Украина действует исключительно в рамках международного права и наносит удары только по законным военным целям.

Министерство иностранных дел Украины вызвало на беседу главу Миссии Международного комитета Красного Креста Хуана-Педро Шерера из-за заявлений, приравнивающих ответственность России и Украины, сообщило ведомство в Telegram.

Ведомство отметило, что в заявлении регионального директора МККК от 14 января фактически был поставлен знак равенства между ответственностью России как государства-агрессора и Украины, которая защищает себя и своих граждан.

В МИД Украины подчеркнули, что считают недопустимыми такие формулировки.

"Украина действует исключительно в рамках международного права и наносит удары только по законным военным целям, реализуя свое право на самооборону в соответствии с Уставом ООН", - подчеркнули в МИД Украины.

Более того, в ведомстве отметили, что считают любые попытки приравнивать действия жертвы агрессии и агрессора аморальными. Добавляется, что они искажают реальную картину войны.

"Киев ожидает от МККК более четкой позиции и корректной публичной коммуникации относительно причин гуманитарных страданий в Украине", - говорится в сообщении.

Украинская сторона призвала Комитет активизировать усилия для получения беспрепятственного доступа к украинским военнопленным и гражданским лицам, незаконно удерживаемым Россией.

В МИД Украины напомнили, что именно этот вопрос должен быть одним из ключевых приоритетов организации.

"Представители МККК признали неуместность попыток уравнивать ответственность сторон и согласились с необходимостью изменить коммуникационные подходы. Хуан-Педро Шерер заверил, что команда МККК в Киеве хорошо понимает реальную гуманитарную ситуацию и на собственном опыте ощущает последствия российских атак", - говорится в заявлении ведомства.

Стороны договорились усилить диалог, в частности, провести дополнительные консультации, которые должны помочь МККК глубже осознать масштабы гуманитарного кризиса в Украине и активнее работать над доступом к пленным и удерживаемым гражданским лицам.

Последствия атаки РФ по Киеву: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после очередного массированного обстрела столицы Украины в ночь на 20 января более 4 тысяч многоквартирных домов остались без тепла. Зеленский добавил, что более миллиона потребителей остались без электричества. Он подчеркнул, что все силы должны быть направлены на облегчение ситуации, а чиновники должны дать нелинейные предложения, как поддержать людей и бизнес. Зеленский поделился, что в среду ждет конкретный, четкий перечень действий и решений.

Также мы писали, что энергетический эксперт Владимир Омельченко рассказал, что Россия наносит удары по подстанциям для того, чтобы оставить Киев без внутреннего и внешнего энергоснабжения. Омельченко добавил, что враг концентрирует удары по столице Украины, потому что это центр принятия решений. Эксперт предполагает, что Кремль таким образом надеется, что киевляне не выдержат и начнут просить власть капитулировать и пойти на российские условия.

