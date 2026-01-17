Сытные и питательные котлеты из печени преврятся в шедевр с секретной приправой.

Нежные котлеты из печени понравятся даже ненавистникам этого продукта, если приготовить их правильно. Нежные и сочные изделия получаются особенно аппетитными с добавлением овощей. К тому же они гораздо полезнее и бюджетнее мясных.

Мы расскажем, как приготовить восхитительные печеночные котлеты из куриной печени. А также поделимся кулинарными секретами, чтобы изделия имели неповторимый вкус и не распадались.

Самые вкусные печеночные котлеты из куриной печени

Для рецепта можно использоваться любую печень, но продукт из курицы быстрее всего готовится. Поэтому такие изделия точно не будут сырыми. К тому же она нежная по вкусу и не горчит.

Подготовьте такие ингредиенты на печеночные котлеты:

пятьсот граммов печени;

два яйца;

столовая ложка сметаны;

одна луковица;

одна морковь;

зубчик чеснока;

три столовые ложки муки;

столовая ложка панировочных сухарей;

небольшой пучок зелени;

подсолнечное масло для жарки;

половина чайной ложки грибной приправы.

Морковь и лук очистите от кожуры. Нагрейте сковороду с ложкой масла. Натрите морковь и выложите жариться. В это время мелко нарежьте лук, также положите на сковороду и готовьте все вместе 3-4 минуты.

Печень очистите от жира и пленок, пропустите через мясорубку или блендер. Добавьте к печеночному фаршу сметану, яйца, овощную зажарку, измельченный чеснок, муку и панировочные сухари. Также всыпьте небольшой пучок зелени. Если хотите сделать очень пышные изделия, то вместо муки замесите печеночные котлеты с манкой и оставьте массу на 10-15 минут, чтобы крупа набухла.

Перед жаркой рекомендуется добавить в смесь грибную приправу - это и есть секретный ингредиент. Хотя в этом блюде нет грибов, такая специя ему невероятно хорошо подходит. Также по желанию и вкусу всыпьте другие специи, соль и перец.

Готовый фарш получается довольно жидким, как на оладьи. Снова нагрейте сковороду с маслом и на горячую поверхность ложкой выкладывайте котлеты. Жарьте на среднем огне 3 минуты с одной стороны и 2 минуты с другой. Подавать вкуснее всего со сметаной или гречкой.

