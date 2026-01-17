Нежные котлеты из печени понравятся даже ненавистникам этого продукта, если приготовить их правильно. Нежные и сочные изделия получаются особенно аппетитными с добавлением овощей. К тому же они гораздо полезнее и бюджетнее мясных.
Мы расскажем, как приготовить восхитительные печеночные котлеты из куриной печени. А также поделимся кулинарными секретами, чтобы изделия имели неповторимый вкус и не распадались.
Самые вкусные печеночные котлеты из куриной печени
Для рецепта можно использоваться любую печень, но продукт из курицы быстрее всего готовится. Поэтому такие изделия точно не будут сырыми. К тому же она нежная по вкусу и не горчит.
Подготовьте такие ингредиенты на печеночные котлеты:
- пятьсот граммов печени;
- два яйца;
- столовая ложка сметаны;
- одна луковица;
- одна морковь;
- зубчик чеснока;
- три столовые ложки муки;
- столовая ложка панировочных сухарей;
- небольшой пучок зелени;
- подсолнечное масло для жарки;
- половина чайной ложки грибной приправы.
Морковь и лук очистите от кожуры. Нагрейте сковороду с ложкой масла. Натрите морковь и выложите жариться. В это время мелко нарежьте лук, также положите на сковороду и готовьте все вместе 3-4 минуты.
Печень очистите от жира и пленок, пропустите через мясорубку или блендер. Добавьте к печеночному фаршу сметану, яйца, овощную зажарку, измельченный чеснок, муку и панировочные сухари. Также всыпьте небольшой пучок зелени. Если хотите сделать очень пышные изделия, то вместо муки замесите печеночные котлеты с манкой и оставьте массу на 10-15 минут, чтобы крупа набухла.
Перед жаркой рекомендуется добавить в смесь грибную приправу - это и есть секретный ингредиент. Хотя в этом блюде нет грибов, такая специя ему невероятно хорошо подходит. Также по желанию и вкусу всыпьте другие специи, соль и перец.
Готовый фарш получается довольно жидким, как на оладьи. Снова нагрейте сковороду с маслом и на горячую поверхность ложкой выкладывайте котлеты. Жарьте на среднем огне 3 минуты с одной стороны и 2 минуты с другой. Подавать вкуснее всего со сметаной или гречкой.