Когда речь идет о здоровье, очень часто именно сок кажется самым простым и быстрым способом сделать рацион полезнее. Однако на фоне полок супермаркетов с красочными тетрапаками и моды на фреши появляется закономерный вопрос - что лучше: делать сок самому или покупать готовый? Давайте разбираться.
Есть ли польза в пакетированных соках и чем опасны фреши
Ответ не так прост, как кажется - и у пакетированного, и у свежевыжатого сока есть свои плюсы и минусы, пишет издание Indiatoday.
Свежий сок получают путем отжима фруктов или овощей без использования консервантов, добавок и обработки. Его главные преимущества:
- более высокое содержание витамина C и антиоксидантов;
- натуральный вкус;
- отсутствие искусственных красителей или подсластителей.
Это максимально приближенный к цельным фруктам продукт, правда, без клетчатки.
Однако у свежего сока есть и обратная сторона. Если говорить о том, почему свежевыжатые соки не полезны, то при неправильном приготовлении или хранении они могут содержать бактерии и быть небезопасными.
Это может быть связано с:
- использованием плохо вымытых фруктов и овощей;
- негигиеничными соковыжималками, особенно в уличных точках;
- нарушением условий хранения сока;
- быстрой порчей напитка.
Поскольку свежий сок не содержит консервантов, то его необходимо употреблять сразу после приготовления, чтобы избежать риска размножения микроорганизмов.
Пакетированные соки, в отличие от свежих, проходят промышленную обработку - пастеризацию, фильтрацию, термическую обработку для уничтожения бактерий, иногда с добавлением консервантов. Это делает их более безопасными для длительного хранения, но изменяет питательную ценность.
Преимущества упакованных соков:
- длительный срок хранения;
- стабильный вкус - от упаковки к упаковке;
- меньшая вероятность загрязнения;
- удобство - такой сок легко взять с собой.
Благодаря пастеризации в пакетированных соках гибнут вредные микробы, и сам сок становится более безопасным с точки зрения гигиены.
Это касательно того, чем полезен пакетированный сок. Однако и у него есть свои минусы:
- более низкая питательность из-за воздействия высокой температуры;
- избыток сахара или подсластителей - этим часто грешат производители;
- содержание искусственных ароматизаторов или стабилизаторов;
- нет клетчатки.
То есть, некоторые упакованные соки по своему составу и пользе получаются ближе к сладким напиткам с фруктовым вкусом, чем к натуральному соку.
Что лучше - делать сок самому или покупать готовый
Свежевыжатый сок можно считать безопаснее только в том случае, если он приготовлен в чистоте и выпит сразу же после отжима. Пакетированный сок, в свою очередь, выигрывает с точки зрения гигиены, так как промышленная обработка уничтожает бактерии и снижает риск заражения. Но если говорить о пользе, то по питательной ценности свежий сок все же впереди.
Чтобы сделать свежий сок безопаснее, нужно придерживаться нескольких правил:
- тщательно мойте фрукты и овощи;
- очищайте соковыжималку после каждого использования;
- старайтесь выпить сок в течение 10-15 минут после приготовления.
Также лучше не покупать свежий сок на уличных точках с сомнительной гигиеной.
Чтобы выбрать безопасный сок в пакете, следует внимательно читать этикетку:
- берите продукт с надписью "100%-ный сок";
- обходите стороной "сокосодержащие" и "фруктовые напитки" - это не сок;
- ищите надпись "Без сахара";
- проверяйте срок годности.
Также не стоит покупать вздутые или поврежденные упаковки.
В итоге получаем, что фреш полезен с точки зрения состава, а пакетированный - надежнее в плане гигиены. Но если выбирать самый безопасный вариант, то это будет свежевыжатый фреш, выпитый сразу дома или же в заведении, которому вы доверяете, или же 100%-ный пакетированный сок без сахара - если важны удобство и хранение.