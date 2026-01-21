Рассказываем, полезен ли для здоровья сок в упаковке, и чем рискуют любители фрешей.

Когда речь идет о здоровье, очень часто именно сок кажется самым простым и быстрым способом сделать рацион полезнее. Однако на фоне полок супермаркетов с красочными тетрапаками и моды на фреши появляется закономерный вопрос - что лучше: делать сок самому или покупать готовый? Давайте разбираться.

Есть ли польза в пакетированных соках и чем опасны фреши

Ответ не так прост, как кажется - и у пакетированного, и у свежевыжатого сока есть свои плюсы и минусы, пишет издание Indiatoday.

Свежий сок получают путем отжима фруктов или овощей без использования консервантов, добавок и обработки. Его главные преимущества:

более высокое содержание витамина C и антиоксидантов;

натуральный вкус;

отсутствие искусственных красителей или подсластителей.

Это максимально приближенный к цельным фруктам продукт, правда, без клетчатки.

Однако у свежего сока есть и обратная сторона. Если говорить о том, почему свежевыжатые соки не полезны, то при неправильном приготовлении или хранении они могут содержать бактерии и быть небезопасными.

Это может быть связано с:

использованием плохо вымытых фруктов и овощей;

негигиеничными соковыжималками, особенно в уличных точках;

нарушением условий хранения сока;

быстрой порчей напитка.

Поскольку свежий сок не содержит консервантов, то его необходимо употреблять сразу после приготовления, чтобы избежать риска размножения микроорганизмов.

Пакетированные соки, в отличие от свежих, проходят промышленную обработку - пастеризацию, фильтрацию, термическую обработку для уничтожения бактерий, иногда с добавлением консервантов. Это делает их более безопасными для длительного хранения, но изменяет питательную ценность.

Преимущества упакованных соков:

длительный срок хранения;

стабильный вкус - от упаковки к упаковке;

меньшая вероятность загрязнения;

удобство - такой сок легко взять с собой.

Благодаря пастеризации в пакетированных соках гибнут вредные микробы, и сам сок становится более безопасным с точки зрения гигиены.

Это касательно того, чем полезен пакетированный сок. Однако и у него есть свои минусы:

более низкая питательность из-за воздействия высокой температуры;

избыток сахара или подсластителей - этим часто грешат производители;

содержание искусственных ароматизаторов или стабилизаторов;

нет клетчатки.

То есть, некоторые упакованные соки по своему составу и пользе получаются ближе к сладким напиткам с фруктовым вкусом, чем к натуральному соку.

Что лучше - делать сок самому или покупать готовый

Свежевыжатый сок можно считать безопаснее только в том случае, если он приготовлен в чистоте и выпит сразу же после отжима. Пакетированный сок, в свою очередь, выигрывает с точки зрения гигиены, так как промышленная обработка уничтожает бактерии и снижает риск заражения. Но если говорить о пользе, то по питательной ценности свежий сок все же впереди.

Чтобы сделать свежий сок безопаснее, нужно придерживаться нескольких правил:

тщательно мойте фрукты и овощи;

очищайте соковыжималку после каждого использования;

старайтесь выпить сок в течение 10-15 минут после приготовления.

Также лучше не покупать свежий сок на уличных точках с сомнительной гигиеной.

Чтобы выбрать безопасный сок в пакете, следует внимательно читать этикетку:

берите продукт с надписью "100%-ный сок";

обходите стороной "сокосодержащие" и "фруктовые напитки" - это не сок;

ищите надпись "Без сахара";

проверяйте срок годности.

Также не стоит покупать вздутые или поврежденные упаковки.

В итоге получаем, что фреш полезен с точки зрения состава, а пакетированный - надежнее в плане гигиены. Но если выбирать самый безопасный вариант, то это будет свежевыжатый фреш, выпитый сразу дома или же в заведении, которому вы доверяете, или же 100%-ный пакетированный сок без сахара - если важны удобство и хранение.

