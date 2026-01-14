Запомните, что стоит добавить в винегрет для потрясающего вкуса.

Винегрет считается простым и даже в какой-то степени "скучным" салатом, но даже в классический рецепт можно добавить что-то новенькое, чтобы вкус стал интереснее. Главное - выбрать то, что хорошо сочетается с винегретом в его оригинальном составе, чтобы салат заиграл новыми красками, но остался узнаваемым.

Что можно добавить в винегрет из овощей и зелени

Самый простой способ улучшить вкус винегрета - добавить больше овощей, например, маринованные грибы (опята или шампиньоны), маринованный лук, кислую капусту или печеный чеснок. Также можно добавить горошек или фасоль, чтобы салат был более сытным.

Однако не кладите в салат слишком много всего, пытаясь открыть самый лучший рецепт винегрета. Так продукты не успеют окраситься и пропитаться свекольным соком, а без этого винегрет теряет свою суть. Если же вы все-таки хотите добавить еще ингредиентов, желательно положить пропорционально больше свеклы.

Что можно добавить в винегрет из мясного и чем заправить

Если хочется чего-то более насыщенного, можно добавить в винегрет рыбу или мясо. Копченая скумбрия или слабосоленая сельдь придадут салату солоноватый вкус и сделают его более сытным (так что и сохранится он дольше).

Мясные продукты (мелко нарезанные солонина, копченый окорок или вареная говядина) тоже подойдут, но с ними лучше не перебарщивать, чтобы они не перебили вкус овощей. Иначе у вас получится скорее какое-то мясное рагу, а не салат.

Чем можно заправить винегрет, кроме масла

В конце концов есть смысл попробовать новые заправки. Обычное растительное масло можно заменить горчичным или льняным, чтобы усилить аромат. Еще можно добавить чайную ложку зернистой (французской) горчицы, меда или яблочного уксуса.

Интересная заправка получается из масла, огуречного или капустного рассола и пары капель лимонного сока. Но прежде чем заправлять ею весь салат, лучше поэкспериментировать с небольшой частью, поскольку вкусы у всех могут быть очень разными.

