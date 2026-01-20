На Закарпатье произошло землетрясение (карта)

Эпицентр толчков находился недалеко от Мукачево.

20 января в Закарпатской области произошло землетрясение. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Магнитуда землетрясения, эпицентр которого был недалеко от Мукачево, составила 2,4. Толчки зафиксировали в 18:52.

В то же время, по данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда этого землетрясения составила 2,7. Оно произошло на глубине 9 километров.

Видео дня

По классификации, землетрясения такой силы являются неощутимыми или очень слабыми и не несут угрозы для людей и инфраструктуры.

Стоит отметить, что это уже четвертое землетрясение на территории Украины с начала 2026 года. Ранее толчки фиксировали в Хмельницкой области (19 января – магнитуда 1,4 и 1,5), а также в Черновицкой области (11 января – магнитуда 2,0).

Землетрясения в Украине

В декабре в Украине произошло сразу четыре землетрясения всего за несколько дней – в Хмельницкой, Черновицкой и Тернопольской областях (магнитуда составила 1,7, 2,5 и 2,9 соответственно). Самое сильное было зафиксировано в Черном море (4,4).

Сейсмолог, начальник центра сбора и обработки информации Главного центра специального контроля Юрий Андрущенко говорит, что в Хмельницкой области ожидаемая интенсивность землетрясений может достигать 5-6 баллов. Слабые же землетрясения являются нормальным явлением для этой области.

В то же время побережье Крыма – это вообще сейсмоактивный регион, поэтому для этого региона такие землетрясения являются нормальным явлением. Андрущенко подчеркнул, что эти четыре землетрясения не связаны между собой.

