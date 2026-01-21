21 января принято обнимать незнамоцев и молиться об утешении горя.

Двенадцатый январский день интересен тем, что сегодня наступает необычное всемирное событие. В Украине в сегодняшний день вспоминаем несколько выдающихся событий. А верующим стоит узнать, какой сегодня церковный праздник, чтобы не упустить шанс помолиться о счастье.

Какой сегодня праздник в мире

На планете проводится Международный день объятий, уникальная акция, когда можно обнимать даже незнакомых людей. Цель этого события - объединить людей, напомнить о важности физического контакта и распространить доброту. Объятие является простым способом выразить свои чувства и поднять настроение.

Есть и другие всемирные праздники сегодня, которые вам может быть интересно отметить. Это День селфи в музее, День тренировочных штанов, День детского утренника, День злакового батончика, День объятий с щенком.

Какой сегодня праздник церковный

Главные святые сегодняшнего дня - александрийский святитель Максим Исповедник, которому молятся о лечении душевных страданий и обретении счастья, а также мученик Неофит и преподобный Максим Грек. Их чествуют по современному православному календарю. В старом же стиле сегодня праздник чудотворца и отшельника Григория Киево-Печерского.

Какой сегодня праздник в Украине

Официальные торжества в эту дату отсутствуют. Однако она связана с несколькими значимыми событиями отечественной истории. Например, в 1934 году был введен в эксплуатацию Харьковский турбогенераторный завод.

А в 1990 году более трех миллионов людей взялись за руки, создав "живую цепь" через Львов, Ивано-Франковск и Киев. Эта акция была проведена в честь того, что праздник 21 января является кануном Дня соборности Украины.

Какой сегодня праздник в народе

В давние времена люди наблюдали за ветром, чтобы приметы указали на будущую погоду:

если дует с юга, то летом будут грозы, с севера - к засушливому лету, с запада - к неурожаю;

ясное небо сулит холодный март;

если снег начал таять, то больше сильных заморозков не будет;

синицы много поют - к оттепели.

Давний народный праздник сегодня в Украине призывает к добрым делам. Считается, что сердобольные и бескорыстные люди будут вознаграждены. Поэтому стоит помочь нуждающимся людям или животным. Также есть обычай на семейное согласие - мужу и жене нужно вместе стряхнуть снег с какого-то дерева. Тогда между ними весь год будет понимание.

Что нельзя делать сегодня

Как понятно из обычаев дня, нельзя творить зло, мстить и обижать животных. Даже злые мысли и фантазии серьезно навредят душе человека. Есть также несколько суеверий: не стоит в праздник сегодня одалживать соль и чужие полотенца.

