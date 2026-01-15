Вафельные бризоли с фаршем получаются невероятно сочными.

Сытные бризоли - это блюдо из двух вафельных коржей и фарша между ними. Такой нехитрый "бутерброд" окунается в кляр и обжаривается на сковороде. Получаются невероятно сочные изделия, поскольку яичная оболочка удерживает мясные соки внутри. История появления этого блюда покрыта тайной, но результат всегда впечатляет.

Мы подробно рассказали, как делаются бризоли с мясом - рецепт позволено дополнять по своему вкусу. В начинку можно добавлять сыр, грибы, зелень и любые другие ингредиенты. Хотя оригинальное блюдо само по себе очень удачное.

Вафельные бризоли с фаршем - детальный рецепт

Изделия можно готовить из любого фарша. Говяжие или свиные получатся более сочными, а куриные - диетическими. Также подготовьте небольшие закусочные вафли, которые обычно продаются в хлебных отделах магазинов. Если таких нет, можно нарезать большие вафельные коржи для торта.

Полный список ингредиентов на бризоли с фаршем:

одна упаковка вафель;

триста граммов фарша;

одна луковица;

зубчик чеснока;

два яйца;

три ложки масла;

соль и специи для фарша.

Лук и чеснок очень мелко нарежьте или пропустите через мясорубку. Добавьте к фаршу. Хорошо посолите и поперчите смесь, чтобы не была пресной. Яйца взбейте до однородности и также всыпьте щепотку соли.

Заранее разогрейте сковородку с маслом. Для каждого изделия подготовьте по две вафли. На одну выложите мясо и накройте второй сверху. Если хотите, чтобы получились вкусные бризоли - рецепт советует класть не больше 2 ложек фарша. Тогда они точно не будут сырыми внутри.

Такие "бутерброды" сразу окуните в яичный кляр, пока вафли не размокли. Выложите на горячую сковороду с маслом и готовьте по 3-4 минуты с каждой стороны на небольшом огне. Бризоли с куриным фаршем готовятся быстрее.

Во время приготовления можно разрезать одно изделие на пробу. Если мясо внутри сырое, то увеличьте время приготовления и накройте сковороду крышкой.

Готовые бризоли рекомендуется выкладывать на бумажные салфетки, поскольку они впитывают много жира. Подавайте со сметаной или кетчупом.

