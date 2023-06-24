Мятеж Пригожина окончательно перешел в силовую фазу, начались боестолкновения с правительственными силами.

На территории Воронежской области происходят вооруженные столкновения между подразделениями "Группы Вагнера" и правительственными силами. Об этом сообщают российские телеграм-каналы, публикуя соответствующие видео.

"В воронежском селе Верхний Мамон слышны взрывы. Село находится на пути от Ростова к Воронежу", – пишет телеграм-канал Sota со ссылкой на сообщения от подписчиков.

"Воронежская область. Взрывы, стрельба. Авиация наносит удары по трассе М-4, по которой двигаются бойцы ЧВК Вагнер", – сообщает канал ВЧК-ОГПУ.

Бунт Пригожина и вагнеровцев – последние новости

Утром 24 июня наемники группы "Вагнер" взяли под контроль ключевые объекты в Ростове-на-Дону, в том числе штаб Южного военного округа. Там Евгений Пригожин потребовал выдать ему главу Генштаба РФ Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу. В случае отказа Пригожин пригрозил пойти на Москву.

Российский диктатор Владимир Путин в специальном обращении по на ТВ назвал бунт вагнеровцев "ударом в спину". Он сравнил происходящее с революцией в Российской империи в 1917 году и пригрозил мятежникам "неминуемым наказанием".

По данным британской разведки, сейчас подразделения вагнеровцев двигаются через Воронежскую область в сторону Москвы. Британцы считают, что кризис может решиться уже в ближайшие часы – очень многое будет зависеть от того, как поведут себя подразделения Росгвардии.

Вас также могут заинтересовать новости: