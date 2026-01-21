Не ошибка эволюции: биолог рассказал об уникальной змее с ногами

По словам биолога, открытие Najash rionegrina является очень важным событием.

Змеи не всегда были ползающими существами без конечностей. Сотни миллионов лет назад они значительно отличались от тех видов, которые существуют сейчас.

Эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс в своей колонке для Forbes рассказал о змее Najash rionegrina. Она передвигалась с помощью бедер и задних конечностей, в то время, когда отсутствие конечностей у змей уже стало нормой.

Биолог поделился, что вид Najash rionegrina обитал в Аргентине в меловом периоде. В исследовании 2006 года, опубликованном в Nature, палеонтологи описали неизвестную на то время окаменелость. Это была древняя змея, которая жила около 90 миллионов лет назад.

Видео дня

Палеонтологи выяснили, что Najash rionegrina имел таз и хорошо развитые задние конечности. Это были настоящие ноги, которые были явно связаны с костным крестцом.

Биолог отметил, что задние конечности Najash rionegrina выходили за пределы грудной клетки. Таз этой змеи был прочно прикреплен к позвоночнику, что предполагает, что он имел функциональную роль.

Более того, исследование 2019 года, опубликованное в журнале Science Advances, показало, что змеи вида Najash rionegrina не просто на короткое время имели ноги в переходной фазе между ящерицей и безногим состоянием. Они сохраняли конечности в течение десятков миллионов лет.

Кроме того, ученые обнаружили у Najash rionegrina черты, которых нет у современных змей, включая скуловую кость, что объединяет этот вид с ящерицами. Исследователи предполагают, что эти змеи не были эволюционными "ошибками" на пути к безножности.

По словам биолога, открытие Najash rionegrina является очень важным событием. Этот вид заставил ученых пересмотреть то, как эволюционировали змеи в течение сотен миллионов лет.

Самая большая морская змея в истории

Ранее в IFLScience рассказали о самой большой морской змее в истории, которая достигала более 12 метров в длину и ела акул. Речь идет о Palaeophis colossaeus.

По словам ученых, Palaeophis colossaeus - это очень большая змея с позвонками, которые крупнее, чем у любого известного ныне живущего вида. Считается, что эта гигантская змея обитала в древних морях в эпоху эоцена, примерно от 56 до 34 миллионов лет назад.

Вас также могут заинтересовать новости: