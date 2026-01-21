Не ошибка эволюции: биолог рассказал об уникальной змее с ногами

Змеи не всегда были ползающими существами без конечностей. Сотни миллионов лет назад они значительно отличались от тех видов, которые существуют сейчас.
Эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс в своей колонке для Forbes рассказал о змее Najash rionegrina. Она передвигалась с помощью бедер и задних конечностей, в то время, когда отсутствие конечностей у змей уже стало нормой.
Биолог поделился, что вид Najash rionegrina обитал в Аргентине в меловом периоде. В исследовании 2006 года, опубликованном в Nature, палеонтологи описали неизвестную на то время окаменелость. Это была древняя змея, которая жила около 90 миллионов лет назад.
Палеонтологи выяснили, что Najash rionegrina имел таз и хорошо развитые задние конечности. Это были настоящие ноги, которые были явно связаны с костным крестцом.
Биолог отметил, что задние конечности Najash rionegrina выходили за пределы грудной клетки. Таз этой змеи был прочно прикреплен к позвоночнику, что предполагает, что он имел функциональную роль.
Более того, исследование 2019 года, опубликованное в журнале Science Advances, показало, что змеи вида Najash rionegrina не просто на короткое время имели ноги в переходной фазе между ящерицей и безногим состоянием. Они сохраняли конечности в течение десятков миллионов лет.
Кроме того, ученые обнаружили у Najash rionegrina черты, которых нет у современных змей, включая скуловую кость, что объединяет этот вид с ящерицами. Исследователи предполагают, что эти змеи не были эволюционными "ошибками" на пути к безножности.
По словам биолога, открытие Najash rionegrina является очень важным событием. Этот вид заставил ученых пересмотреть то, как эволюционировали змеи в течение сотен миллионов лет.
Самая большая морская змея в истории
Ранее в IFLScience рассказали о самой большой морской змее в истории, которая достигала более 12 метров в длину и ела акул. Речь идет о Palaeophis colossaeus.
По словам ученых, Palaeophis colossaeus - это очень большая змея с позвонками, которые крупнее, чем у любого известного ныне живущего вида. Считается, что эта гигантская змея обитала в древних морях в эпоху эоцена, примерно от 56 до 34 миллионов лет назад.