'Останавливали ТЦК': звезда 'Скаженого весілля' рассказал, почему не мобилизовался в ВСУ

У актера серьезные проблемы со здоровьем.

Украинский актер театра, кино и дубляжа Назар Заднепровский ("Скажене весілля", "Слуга народа") заявил, что не был мобилизован в армию из-за болезни.

В интервью "Суспільне Культура" 50-летний артист рассказал, что во время полномасштабного вторжения его останавливали представители полиции и Территориального центра комплектования и социальной поддержки, однако он признан негодным к службе из-за сахарного диабета.

Актер говорит, что с момента, когда его жизнь спасали в военном госпитале, прошло уже 20 лет. Все это время он вынужден колоть себе инсулин. Несмотря на то, что Заднепровский уже был негодным к военной службе, в 2017 году его вызвали в военкомат на прохождение военно-врачебной комиссии:

"Меня вызывают туда в этот военкомат мой, где Суворовское училище бывшее, сейчас Богуна, и говорят проходить комиссию. Я говорю: "Да вы же меня уже [списали], у меня сахарный диабет". А они: "У нас нет документов на вас. Проходите комиссию". Я снова прохожу комиссию, при них меряю сахар, при них инсулин колю. Они спрашивают: "Сколько лет диабета?". На тот момент был 12-й год. И меня в 2017 году просто списали".

Напомним, ранее о мобилизации в ряды украинской армии сообщил украинский рэпер Миша Правильный. Артист заявил, что потерял все отсрочки, поэтому решил не уклоняться от службы.

