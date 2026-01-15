Омлет – классическое блюдо для завтрака, но приготовить его идеально порой оказывается сложнее, чем кажется.

Для кого-то приготовить обычный омлет – проще простого, но на деле добиться мягкой, кремовой текстуры удается не всегда. Пережаренный или слишком плотный омлет теряет вкус и становится сухим.

Чтобы понять, как приготовить омлет вкуснее всего, редактор британской газеты "Express" Милли Булл обратилась к нескольким профессиональным шеф-поварам за советами, и все они сошлись в одном ключевом моменте: тщательно взбивать яйца перед тем, как вылить их на сковороду.

Как приготовить обычный омлет еще вкуснее

Генри О’Коннор, кулинарный специалист и основатель британского бренда "Better Eggs", объяснил: "Правильно взбитые яйца создают легкую и воздушную текстуру. Недостаточное взбивание – частая ошибка".

Он добавил, что на этом этапе важно также приправить яйца, чтобы вкус был равномерным.

На вопрос, как приготовить омлет на сковороде, Генри советует разогревать ее на среднем или слабом огне, позволяя яйцам "постепенно схватываться, чтобы омлет оставался мягким и таял во рту".

"Быстрая зажарка удобна, но это лишает блюдо нужной текстуры", – предупреждает он. Также О’Коннор рекомендует использовать сливочное масло вместо оливкового, растапливая его до появления пены, а затем уже выливать яйца.

Что добавить в омлет для пышности

Что касается начинки, важен баланс: немного сыра, щепотка шпината, несколько обжаренных грибов или капля острого соуса. Чрезмерное количество ингредиентов превращает омлет в кашу.

Испанский шеф Жозе Писарро, известный как "крестный отец испанской кухни в Великобритании", рекомендует метод "ленивого омлета", когда есть что добавить в омлет, но не хочется смешивать начинку с яйцом, чтобы в процессе ничего не подгорело.

Он выливает взбитые яйца на горячую сковороду, а когда омлет схватывается, просто перекладывает его на тарелку и приправляет в самом конце. Минимум хлопот – максимум вкуса.

Другие советы о том, как приготовить вкусный омлет в домашних условиях

Барри Д’Арси, шеф на частных яхтах, использует три слегка взбитых яйца комнатной температуры, немного соли, столовую ложку сметаны и несоленое масло. Он растапливает масло на сковороде до пены, заливает яйца и мягко сдвигает их лопаткой с краев к центру, добавляя любимые ингредиенты – сыр, травы, шпинат или запеченный перец. Затем омлет аккуратно складывают пополам.

Относительно того, что можно добавить в омлет, шеф-повар, отмеченный "Мишленом", Саймон Бонвик также советует использовать грибы, особенно лесные белые, сливочное масло и немного сливок для насыщенного вкуса.

В рецепте Мехак Канзал, шефа и автора кулинарной школы в Майфэре, два-три яйца взбиваются с добавлением острого сыра, овощей и специй, а затем готовятся на сковороде с маслом до золотистой корочки, оставаясь мягкими внутри.

