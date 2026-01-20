Известный доктор из США призвал Конгресс начать расследование в отношении здоровья Трампа

Поводом стало письмо Трампа премьеру Норвегии с очередными претензиями на Гренландию.

Доктор Джонатан Райнер, кардиолог покойного бывшего вице-президента Дика Чейни, призвал провести расследование Конгресса относительно состояния здоровья президента США Дональда Трампа, пишет The Hill.

Райнер сослался на недавнее письмо Трампа премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере, в котором тот связал свои угрозы о приобретении Гренландии с тем, что ему не была присуждена Нобелевская премия мира.

"Это письмо, а также тот факт, что президент приказал распространить его среди других европейских стран, должно спровоцировать двухпартийное расследование Конгресса относительно профессиональной пригодности президента", – написал Райнер на социальной платформе X.

В послании Трампа, которое было передано нескольким европейским послам, ставился под сомнение вопрос, почему Дания имеет "право собственности" на Гренландию – свою островную автономию в Арктике. Постоянные усилия Трампа по приобретению Гренландии, несмотря на сопротивление европейских союзников, "вызвали тревогу в стране и за ее пределами".

"Президент Соединенных Штатов страдает серьезным психическим заболеванием, и это ставит под угрозу жизнь всех нас. 25-я поправка существует не просто так – нам нужно немедленно ее применить", – написал член Палаты представителей Яссамин Ансари (демократ от Аризоны) в посте X, поделившись письмом к Стере.

Здоровье Трампа

Напомним, что Дональд Трамп, которому уже исполнилось 79 лет, ежедневно принимает большие дозы аспирина, которые значительно превышают рекомендуемые. Объясняет это тем, что аспирин разжижает кровь. Доктор Райнер ранее говорил, что режим приема аспирина Трампом "не имеет смысла".

Кроме того, врачи отмечают, что Трамп, который обычно питается сбалансированно, в поездках предпочитает вредную пищу. В частности, потребляет много фаст-фуда из Макдональдса.

