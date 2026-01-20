Трамп ведет мир к новому виду анархии, - Foreign Affairs

Переменчивые импульсы в характере Трампа создают новый уровень хаоса в мировой политике.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп своей непредсказуемой политикой ведет мир к более хаотичной анархии.

Об этом говорится в авторской статье профессора по международной политике Дэниела Дрезнера и профессора по политологии Элизабет Сондерс для Foreign Affairs. Как отмечают авторы, вероятно, что мир анархии никогда не казался вполне реальным для большинства американцев и европейцев, живущих сегодня.

После 1945 года Соединенные Штаты и их союзники создали и поддерживали порядок, который, хотя и не был полностью ни либеральным, ни международным, но установил правила, которые поддерживали мир между великими державами, способствовали развитию достаточно открытой торговли и облегчили международное сотрудничество. В последующие десятилетия мир стал более стабильным и богатым.

"Сегодня самая могущественная страна ведет мир к другому виду анархии. Хотя президент США Дональд Трамп не в одиночку привел к упадку порядок, установленный после 1945 года, в свой первый год после возвращения на президентский пост он ускорил и даже принял его упадок. Стремление Трампа к территориальной экспансии разрушает самую сильную норму после 1945 года: что границы не могут быть перекроены силой оружия. А его пренебрежение внутренними институтами позволило ему грубо обращаться с любыми внутренними попытками внутри страны сдерживать эти зарубежные экспансионистские мечты", – отмечают авторы статьи.

При этом анархия, возникающая при правлении Трампа, является более хаотичной. В частности, эта анархия ближе к более примитивной анархии в соответствии с взглядами политического философа Томаса Гоббса – к миру, где "все выступают против всех", где государственная власть не может быть оспорена внутри страны или на международном уровне.

В частности, по взглядам Гоббса, в таком порядке все разрешено. Лидер страны управляет этим порядком и отвергает любые ограничения на свою деятельность. Этот лидер благодаря развитию технологий воодушевлен двигаться в своей деятельности быстрыми темпами.

Как считают авторы статьи, из этой анархии может возникнуть другой "порядок", но маловероятно, что этот порядок будет управляться или приносить пользу самим Соединенным Штатам.

В то же время мир, который создает Трамп, это не та анархия, о которой пишут современные реалисты, в условиях которой государства должны делать разумный выбор относительно того, когда и где действовать, с кем и против кого вступать в альянс, и как и в какой степени навязывать свою волю другим.

"В таком мире порядок остается возможным. Напротив, Трамп принимает критические решения практически без соблюдения какой-либо процедуры, кажется в случайное время – не вызванное чрезвычайной ситуацией. Захватив инструменты гегемонии, Трамп одновременно действует агрессивно в нескольких регионах с такой скоростью, которую ни одно предыдущее великое государство не могло себе представить", – отмечают авторы.

Так, в январе только за одну неделю администрация Трампа осуществила военную миссию в Каракасе по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, высказала угрозы своим союзникам по НАТО в отношении аннексии Гренландии, а также увеличила развертывание агентов Миграционной и таможенной правоохранительной службы США в Миннеаполисе, несмотря на масштабные протесты.

Авторы статьи отмечают, что ни один другой гегемон в истории не имел таких возможностей проецирования власти, которые сейчас имеют Соединенные Штаты, а также такой коммуникационной скорости и охвата, которые стали возможными благодаря цифровой эре.

"В следующем месяце также возможно, что Трамп снова решит бомбить Иран или заключить соглашение с духовной властью Ирана, чтобы получить уступки в нефтяной сфере. Возможно, он подтвердит обязательства США по НАТО или осуществит вторжение в Гренландию. Если непредсказуемость имеет какую-то ценность как геополитическая тактика, она должна быть использована стратегически и сдержанно. Переменчивые импульсы Трампа, благодаря которым он может действовать быстрее и проще, чем любой другой лидер в истории, представляют собой новый уровень хаоса", – отмечается в статье.

Как известно, сегодня, 20 января, исполняется первая годовщина со времени возвращения Трампа в президентское кресло в США.

Трамп в своей политике ставит в один ряд агрессоров и жертв агрессии, а также не считается с союзниками.

Сейчас президент США формирует "Совет мира" для Сектора Газа и стремится получить за постоянное членство от каждой страны 1 млрд долларов.

Также он стремится "тем или иным образом" установить контроль над Гренландией, которая является автономной территорией Дании, союзницы США в НАТО. Президент США не исключает военного варианта захвата Гренландии.

