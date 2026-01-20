РФ пытается расширить 'зоны контроля' в двух областях, - Трегубов

Для этого оккупанты постоянно прощупывают границу на предмет слабых мест.

Российские оккупационные войска хотят создать "зону контроля" вдоль границы в Харьковской и Сумской областях. Об этом заявил спикер управления коммуникаций Объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телеканала "Киев24".

"У россиян и в отношении Сумщины, и в отношении Харьковщины есть план создать зону контроля вдоль границы, углубленную на 5 и более километров. И с этой попыткой они прощупывают всю границу в поисках слабых мест в обороне. Пытаются атаковать приграничные населенные пункты. В Сумской области им это удалось в Грабовском. Но это населенный пункт, который находится непосредственно на границе, и они углубились примерно на километр от границы", – сказал Трегубов.

Спикер добавил, что аналогичные попытки фиксируются в Харьковской области. В частности – в районе Сотницкого Казачка.

В то же время Виктор Трегубов отметил, что в течение 2025 года врагу удалось это сделать только на Великоприлуцком направлении, где он зашел на территорию Украины вглубь от границы.

Россияне используют тактику инфильтрации

Соучредитель аналитического проекта DeepState Роман Погорелый считает, что сейчас тактика врага изменилась по сравнению с предыдущими годами и, особенно, началом войны.

"Группа из 8-10 человек для них уже считается массовой. И эти атаки происходят непрерывно. Их тактика – постоянная инфильтрация. Они пытаются просочиться вглубь нашей территории: вступают в бой на передовых позициях, обходят укрепления, пользуются пробелами в обороне и заходят в тыл. Там они пытаются закрепиться, вступают в бои с тыловых позиций – в частности с пилотами БПЛА, отвлекают на себя внимание, создают хаос", – отметил эксперт.

По словам Погорелого, цель россиян – не столько удержание территории, сколько создание картинки: показать флаг, снять это на видео и использовать в пропаганде.

