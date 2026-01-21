В Испании произошла вторая авария на железной дороге за последние три дня: в AP рассказали подробности

Во время движения пригородного поезда на пути упала подпорная стена, известно об одном погибшем и 37 раненых.

Во вторник, 20 января, в Барселоне произошла авария пригородного поезда после того, как на пути упала подпорная стена, сообщает Associated Press со ссылкой на региональные власти Испании.

Издание сообщило, что в результате железнодорожной аварии по меньшей мере один человек погиб, а еще 37 пассажиров получили ранения.

Отмечается, что авария в Каталонии на северо-востоке Испании произошла всего через два дня после другой смертельной железнодорожной аварии, которая унесла жизни по меньшей мере 42 человек, а десятки были травмированы.

По данным издания, спасатели продолжали поиски жертв в обломках поезда и во вторник после аварии, которая произошла в воскресенье. В стране объявлен трехдневный траур.

Спасательные службы Каталонии сообщили, что из 37 человек, пострадавших в результате аварии во вторник, 20 января, у пятерых серьезные травмы, а еще шесть человек находятся в менее опасном состоянии.

По словам спасателей, на место аварии было направлено 20 карет скорой помощи, а пострадавших доставили в три больницы в этом районе.

В статье указывается, что аварии на железной дороге в Испании не случаются часто, хотя сеть скоростных железных дорог Испании в целом работает бесперебойно и, по крайней мере до воскресенья, была источником уверенности. Однако пригородные железнодорожные перевозки страдают от проблем с надежностью.

Издание поделилось информацией, что пригородный поезд столкнулся вблизи города Гелида, расположенного примерно в 35 минутах езды от Барселоны.

Испанский железнодорожный оператор ADIF заявил, что защитная стена, вероятно, обрушилась из-за сильных дождей, которые прошли на этой неделе. Железнодорожное сообщение на этой линии было отменено.

Аварии на железной дороге в других странах

Ранее УНИАН сообщал, что в Таиланде строительный кран упал на пассажирский поезд. В результате инцидента произошла масштабная авария с пожаром. Приводятся данные, что в результате катастрофы погибли по меньшей мере 29 человек, еще 64 получили ранения. Кран использовали для строительства эстакадной части железной дороги. Он упал в тот момент, когда поезд следовал из Бангкока в провинцию Убонратчатхани.

Также мы писали, что в Перу столкнулись два поезда, которые перевозили туристов к известному археологическому комплексу Мачу-Пикчу. Известно, что в результате столкновения погиб по меньшей мере один человек, около 30 пассажиров получили ранения. Один поезд следовал из Мачу-Пикчу, другой – в направлении знаменитой достопримечательности. Погибшим оказался работник железной дороги.

