Макрон прокомментировал 'слив' Трампом их переписки

Президент Франции заявил журналистам, что оставляет право другим оценивать ситуацию с публикацией Трампом их частной переписки.

Президент Франции Эмманюэль Макрон отреагировал на публикацию президентом США Дональдом Трампом их частной переписки, сообщает BFM TV.

Во вторник, 20 января, глава Белого дома выложил фрагмент его общения с президентом Франции, в котором Макрон выражал непонимание действий Вашингтона в отношении Гренландии.

В сообщении Макрон предложил странам G7 собраться в Париже в четверг, 22 января, с участием представителей Украины, России, Дании и Сирии, а двум главам государств – поужинать вместе.

Когда журналисты попросили президента Франции прокомментировать "слив" его переписки с Трампом, Макрон подчеркнул, что отвечает за свои поступки и слова.

"Я беру на себя ответственность за все, что делаю. Я привык быть последовательным в том, что говорю на публике, и в том, что делаю в частной жизни", - отметил он.

Также у Макрона журналисты спросили, считает ли он "невежливым" со стороны президента США выставлять на публику их частную переписку. На это он ответил, что оставляет другим право оценивать ситуацию.

Президент Франции поделился, что не планирует личную встречу с Трампом в Давосе, поскольку глава Белого дома приезжает тогда, когда он уже будет покидать форум.

В то же время Макрон не исключил, что у них будет возможность пообщаться в формате саммита стран G7.

"Это может быть возможностью, но я считаю, что нам следует быть чрезвычайно спокойными и оставаться на своих позициях. И, в частности, в экономическом плане продолжать двигаться вперед для обеспечения большего роста в Европе, защищать наши интересы, когда правила не соблюдаются, и поддерживать наших друзей, когда они подвергаются притеснениям", - сказал Макрон.

Трамп и Макрон: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что мир все больше меняется, когда устоявшиеся демократические правила перестают действовать. Макрон считает, что сейчас происходит "сдвиг к автократии против демократии". Он отметил, что на это указывает увеличение случаев насилия. В частности, Макрон поделился, что в 2024 году произошло более 60 войн, что является абсолютным рекордом. В то же время, он отметил, что некоторые из них удалось урегулировать.

Также мы писали, что приближенный к французскому лидеру источник поделился с Bloomberg, что Макрон не планирует принимать приглашение президента США Дональда Трампа в "Совет мира". Источник пояснил, что, по мнению президента Франции, устав "Совета мира" выходит за пределы Газы, и это вызывает серьезную обеспокоенность. Особенно это касается соблюдения принципов и институциональной структуры ООН, которые Франция считает незыблемыми.

