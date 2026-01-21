Как выиграть теневую войну с Россией: FA указало, на что должно пойти НАТО

Издание отметило, что Европа должна перестать выражать бесконечную обеспокоенность и перейти от слов к делу.

Кремль уже понял, что находится в состоянии войны с Западом не только за Украину, но и за выживание режима российского диктатора Вадимира Путина.

Как пишет издание Foreign Affairs (FA), Кремль считает все западные меры, включая поддержку Украины, введение санкций и укрывание российских оппозиционеров, как комплексный вызов своей власти.

Цели РФ в Европе

"Россия ведет войну, не знающую границ. Украина - открытый фронт, но цель гораздо масштабнее: разгромить коалицию противников, включая всю Европу и российских оппозиционеров, нашедших там убежище. В результате Москва совершает неоднократные атаки как на людей, так и на инфраструктуру в пределах границ НАТО", - констатировало издание.

Журналисты рассуждают, что то, что когда-то можно было бы назвать "гибридными операциями" по всей Европе, стало откровенно кинетическим.

"Добро пожаловать в теневую войну: скоординированную кампанию физических атак, призванную ослабить противника, не провоцируя военных ответных мер", - написало FA.

Журналисты считают, что с каждым новым актом теневой войны риск эскалации растет и если Запад хочет предотвратить полномасштабную войну с РФ, он должен начать применять действенные меры воздействия.

Что должен делать Запад

Для этого потребуется более четкий механизм консультаций внутри НАТО, более тесное сотрудничество между союзниками в выявлении атак и более четкий набор ответных мер, включая разведывательные и кибер-операции, нарушающие работу российских сетей, быстрые экономические и политические санкции, а также ограниченные, но открытые военные меры, когда атаки угрожают жизни или критически важным системам.

Как играет Кремль

Конечно, есть причина, по которой Европа придерживается двусмысленных ответных мер. Москва хочет показать, что Европа на самом деле не находится в состоянии войны, и таким образом избежать эскалации, но она по-прежнему подпитывает кремлевский нарратив о жертвенности, который и разжигает агрессию.

Каждая новая санкция или публичное осуждение подтверждают представление Москвы о том, что она находится в постоянной осаде. Российские власти поддерживают идею о том, что у страны нет иного выбора, кроме как отбиваться.

Что будет

Опасность этой ситуации очевидна. В конце концов, Москва просчитается. Российские беспилотники могут случайно сбить пассажирский самолет, как это уже было. Кибератака может привести к коллапсу критически важной системы здравоохранения или отопления. Сотни, возможно, тысячи людей погибнут не в Украине, а в стране НАТО.

"Теневая война, призванная избежать открытого конфликта, может в конечном итоге спровоцировать его", - предупредили журналисты.

Почему подход Европы не эффективен

Традиционные западные подходы к противодействию теневой войне явно не справляются. Стандартный сценарий делает акцент на укреплении устойчивости за счет резервирования, управления кризисами и смягчения последствий; обмене разведданными с союзниками; санкциях против противника; и пресечении деятельности шпионских и организованных преступных сетей, обеспечивающих финансирование, логистику, вербовку и возможность отрицания причастности.

Но этот подход по-прежнему основан на сдерживании, который неправильно понимает систему, которую пытается сдержать.

"Западные политики должны принять горькую правду: ответные меры в форме юридических действий не работают. Не работает и сосредоточение внимания на укреплении обороны", - констатировало издание.

Теперь успех Европы в противостоянии России будет измеряться не тем, насколько решительно она осуждает теневые атаки или даже насколько эффективно она их наказывает, а тем, насколько последовательно она их сдерживает.

"Задача состоит в том, чтобы ясно дать понять Кремлю, что любой акт теневой войны будет встречен не мягким порицанием, как в прошлом, а сильным ответом. Кремль должен понимать, что его агрессия влечет за собой все возрастающие издержки", - констатировали журналисты.

Противостояние РФ и Запада

2 января издание Business Insider написало о том, что НАТО в случае войны с Россией, понесет более тяжелые потери, чем Украина.

В частности, как отметил полковник Валерий Вишневский, старший представитель Украины в Совместном аналитическом учебном центре НАТО-Украина, НАТО в вероятном военном конфликте с РФ столкнется с теми же проблемами эвакуации раненых, с которыми сталкивается Украина. Однако такая война, вероятно, станет более разрушительной, из-за чего Альянс понесет более тяжелые потери, чем Украина.

