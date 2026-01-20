Зеленский назначил Кубракова внештатным советником

Кубраков будет советником по вопросам инфраструктуры и взаимодействия с общинами.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Кубракова, бывшего министра развития общин, территорий и инфраструктуры, своим внештатным советником. Об этом говорится в указе главы государства №66/2026 от 20 января.

"Назначить Кубракова Александра Николаевича советником Президента Украины по вопросам инфраструктуры и взаимодействия с общинами (вне штата)", - говорится в указе.

Ранее, 16 января, Зеленский сообщил о проведенной встрече с Кубраковым.

"Важно, что мы все в команде Украины готовы работать вместе и максимально эффективно ради общих результатов. Обсудили некоторые аспекты чрезвычайной энергетической ситуации в украинских городах и общинах, перспективы нашего сотрудничества с партнерами ради усиления устойчивости и инфраструктурного развития Украины. Есть вещи, которые готовимся реализовать", - сообщил тогда Зеленский в Telegram.

Увольнение Кубракова с должности вице-премьера - что известно

Как сообщал УНИАН, в мае 2024 года Верховная Рада Украины уволила Александра Кубракова с должности вицепремьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

До этого, 20 мая 2021 года Кубраков сначала был назначен министром инфраструктуры, а 1 декабря 2022 года его назначили на должность вицепремьер-министра Украины по вопросам восстановления.

