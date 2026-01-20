'Сбитие 'Шахедов' было неудовлетворительным': Зеленский раскритиковал Воздушные силы

Он подчеркнул, что необходимо изменить организацию работы Воздушных сил ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что этой ночью во время отражения массированной российской воздушной атаки работа Воздушных сил ВСУ, а именно сбивание ударных дронов типа "Шахед", была неудовлетворительной.

Об этом глава государства сказал во время вечернего обращения к украинцам.

Зеленский отметил, что провел специальное селекторное совещание по ситуации в регионах. Речь шла о восстановлении и привлечении необходимых ресурсов. Он уточнил, что самая сложная ситуация в Киеве. Ведь утром "Шахеды" попали по объекту энергетики в области. На месте работают восстановительные бригады.

"Работа Воздушных сил по "Шахедам" неудовлетворительна, хотя задействовано много сил – есть перехватчики, мобильные огневые группы, F-16 есть. Организация работы Воздушных сил должна быть другой", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что отдельно разобрали эту ситуацию с министром обороны Михаилом Федоровым. "Выводы будут", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, как сообщил президент, он "поручил направить больше средств, больше экипажей для защиты, и есть конкретные задачи для изменения логистики – Министерство обороны этим занимается".

Атака России по Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, этой ночью российские оккупанты запустили 339 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотников других типов. В Воздушных силах ВСУ отчитались, что удалось сбить или подавить сигнал для 315 вражеских БПЛА.

Как сообщили в Воздушных Силах, во время атаки удалось сбить 14 из 18 ракет, летевших по баллистической траектории. 4 ракеты, которые не удалось сбить, попали в энергетические объекты.

