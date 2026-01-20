Россия постоянно атакует критические подстанции АЭС: эксперт оценил угрозу населению

Сейчас в Украине дефицит мощности составляет более 40% от потребностей потребителей.

Россия уже десятки раз наносила удары по критическим подстанциям АЭС, начиная с ноября 2022 года, но раньше об этом старались не говорить, чтобы не было паники. Об этом в интервью УНИАН рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова, энергетический эксперт Владимир Омельченко.

"Россия постоянно наносит удары по подстанциям выдачи мощности атомных электростанций", – отметил специалист.

Напомним, что в результате недавней атаки россиян возникли угрозы для Чернобыльской АЭС и ряда критических подстанций, питающих энергосистему. Несмотря на временное обесточивание ЧАЭС, энергетикам удалось стабилизировать ситуацию.

В связи с повреждением подстанций, отвечающих за выдачу электроэнергии атомных станций, некоторые энергоблоки были переведены в режим ограниченной мощности. В результате увеличились графики отключений – не только в Киеве, но даже в Ивано-Франковске и других регионах Украины.

"Нет информации о степени повреждений подстанций по выдаче мощности АЭС. Видимо, это секретная информация. Но это факт, что на сегодня у нас большой дефицит мощности – более 40% от потребностей потребителей", – отметил Владимир Омельченко.

По словам специалиста, Украине критически не хватает мощности в энергосистеме, потому что она в значительной степени разрушена. "Президент говорил, что у нас потребность – 18 ГВт, а имеем на сегодня 11 ГВт. То есть 7 ГВт у нас дефицит", – добавил энергетический эксперт.

Украинская энергетика: где ситуация самая сложная

Ночью, 20 января, россияне снова атаковали Киев баллистикой и дронами. Утром сообщалось, что в результате атаки на столицу без тепла остались более 5600 многоэтажек.

По словам мэра Виталия Кличко, почти 80 процентов из них – это дома, куда возвращали теплоснабжение после прошлой атаки 9 января.

Позже в "Укрэнерго" заявили, что самая тяжелая ситуация с электричеством сложилась в Киеве, а также в Киевской, Полтавской и прифронтовых Харьковской, Сумской и Донецкой областях.

