21 января Землю продолжит штормить: магнитная буря не прекращается (график)

18 января на Солнце произошел выброс, который и вызвал эту сильную магнитную бурю.

Корональный выброс массы, который произошёл на Солнце 18 января, достиг Земли 19 числа и вызвал геомагнитную бурю уровня G4. Это зафиксировали магнитометры Британской геологической службы.

Как сообщается, в настоящее время Земля находится внутри магнитного облака, и геомагнитная буря продолжается.

Магнитная буря уровня G2-G4, вероятно, продолжится в ближайшие 24-48 часов, поскольку скорость солнечного ветра очень высокая - около 950 км/с.

По прогнозу, только ближе к 23 января ситуация начнет стабилизироваться.

Магнитная буря 20 января - что известно

19-20 января на Земле началась самая сильная за последнее время магнитная буря.

Солнце проявило повышенную активность: на звезде произошла мощная вспышка класса X с быстрым корональным выбросом массы, направленным к Земле. Выброс достиг нашей планеты 19 января и привёл к началу очень сильной геомагнитной бури уровня G4, которая продолжается до сих пор.

В результате этой бури жители многих регионов Украины наблюдали яркое северное сияние.

По данным ученых, такая сила бури была обусловлена высокой скоростью выброса. Кроме того, на Солнце зафиксировали вспышку класса X1.9 - максимального уровня.

