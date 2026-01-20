21 января в Украине потеплеет до 'плюсов': где сильнее всего повысится температура

В среду, 21 января, температура в Украине немного повысится. В большинстве областей днем будет в пределах -2°...-8°, на крайнем севере - до -10°, а на юге и в Закарпатской области даже ожидается легкий "плюс". По всей стране будет сухо и довольно солнечно. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -15°, днем -5°.
- Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью -16°, днем -4°.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -18°, днем -4°.
- В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью -18°, днем -5°.
- В Тернополе 21 января ночью будет -18°, днем -6°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -18°, днем -8°.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -16°, днем -6°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -13°, днем +1°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью -17°, днем -5°.
- В Виннице завтра будет -17°...-4°, облачно с прояснениями.
- В Житомире в среду ночью будет -18°, днем -5°, облачно с прояснениями.
- В Чернигове столбики термометров покажут -18°...-8°, облачно с прояснениями.
- В Черкассах завтра будет ночью -13°, днем -6°, облачно с прояснениями.
- В Кропивницком температура ночью будет -13°, днем -3°, облачно с прояснениями.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -13°...-6°.
- В Одессе 21 января - облачно с прояснениями, температура ночью -10°, днем +2°.
- В Херсоне в среду ночью будет -12°, днем +1°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -11°, днем +1°.
- В Запорожье температура ночью -11°, днем -2°, облачно с прояснениями.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -15°, а днем -8°, облачно с прояснениями.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -13°, днем -3°.
- В Днепре температура ночью будет -13°, днем -3°, облачно с прояснениями.
- В Симферополе в среду будет пасмурно, -10°...+3°.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -11°, днем -6°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -10°, днем -6°.
21 января - какой праздник, приметы погоды
21 января - День памяти святого исповедника Максима. По приметам, если в этот день идет сильный снег, то морозы задержатся надолго.