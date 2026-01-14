Чтобы отбелить вещи, не обязательно применять дорогостоящие средства.

Владельцы белоснежных вещей со временем приходят к вопросу, как отбелить белые вещи от серости. После нескольких циклов стирки такая одежда неизбежно сереет и покрывается пятнами. Чтобы предмет снова выглядел "как с иголочки", рекомендуется прибегнуть к паре хитростей.

Как стирать белые вещи, чтобы они оставались белоснежными

Как сообщает сайт Southern Living, при уходе за одеждой белого цвета нужно придерживаться нескольких правил:

стирать сразу после ношения и отдельно от цветных тканей;

использовать более горячую воду, если это разрешено ярлыком;

сушить под солнечными лучами - это естественный отбеливатель.

Перед тем, как отбелить одежду в домашних условиях в машинке, сначала нужно избавиться от пятен (если они есть). Для этого вещь нужно обработать пятновыводителем, при чем желательно кислородным. Нанесите средство на проблемные места и подождите указанное на упаковке время (обычно 15-20 минут). Также хорошо справляется с этой задачей жидкое моющее средство для посуды.

Многие люди в поисках того, как отбелить одежду, придумывают использовать хлорный отбеливатель. Но эксперты предупреждают - хоть он очень эффективен, но также агрессивен к тканям и может их повредить.

Также из химических средств хорошей альтернативой отбеливателю является бура (на иностранных товарах ищите английскую надпись borax). Она устраняет неприятный запах и расщепляет даже старые пятна. В машинку всыпают приблизительно половину стакана вещества.

После удаления всех пятен, не зависимо от выбранного способа, постирайте вещь в машинке. На этом этапе можно использовать несколько народных средств, о которых говорится ниже.

Как отбелить белые вещи содой и уксусом

Уксус - это натуральный пятновыводитель и осветлитель одежды. К тому же он делает ткань мягкой, что особенно полезно для полотенец. Используется просто - влейте в барабан от 1/4 до целого стакана жидкости в зависимости от количества вещей.

Не хуже с отбеливанием желтых участков справляется лимонный сок. Его нужно нанести на время от 15 минут до 8 часов. Чем старше пятно, тем больше времени понадобится на выведение.

Пищевая сода - надежный помощник в том, как отбелить одежду без отбеливателя. Это мощное щелочное средство удаляет пятна, из-за которых ткань тускнеет. На полный барабан одежды обычно всыпают стакан порошка. Вы увидите заметную разницу с обычной стиркой.

