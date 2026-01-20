Лукашенко подписал документ о присоединении Беларуси к Совету мира и вспомнил про Украину

Лукашенко заверил, что Беларуси не придется платить за вступление в Совет мира по Газе.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что подписал документ о присоединении страны к Совету мира по Газе, который планирует создать президент США Дональд Трамп. По его словам, для этого не пришлось платить взнос в один миллиард долларов, пишет "БелТА".

"Я подписал соответствующее обращение к США, что мы готовы принять их предложение, стать участниками этого Совета", - сказал журналистам Лукашенко.

Глава Беларуси заверил, что для всупления в Совет мира не нужно платить никаких денег. По его словам, информация о взносе в один миллиард долларов якобы является ложью.

Тажке Лукашенко добавил, что Беларусь, вероятно, не окажет существенную помощь Сектору Газа, но якобы "поможет другим странам".

"Прежде всего, может быть, мы по Украине что-то поможем, обсудим как-то и продвинем мир, сможем приблизить, повлиять на украинское руководство. Вот это меня больше всего прельщает. А не то, что мы уж там сильно поможем Газе. Я знаю свои возможности и возможности нашей Беларуси", - подчеркнул самопровозглашенный президент Беларуси.

США пригласили Беларусь присоединиться к Совету мира - что известно

Ранее пресс-секретарь МИД Беларуси Руслан Варанков заявил, что президент президент США Дональд Трамп пригласил белорусского диктатора Александра Лукашенко войти в Совет мира по Газе. По его словам, страна рассматривает это предложение как признание личных заслуг и международного авторитета главы белорусского государства.

Также Варанков сообщил, что Лукашенко получил приглашение от имени Трампа. Он говорил о том, что Минск готов присоединиться к Совету мира.

Напомним, что ранее Bloomberg, ссылаясь на проект устава Совета мира по Газе, писало, что администрация президента США Дональда Трампа требует от стран, которые стремятся получить постоянное место в его новом Совете, внести не менее 1 миллиарда долларов. Отмечается, что Трамп станет первым председателем Совета и лично будет определять, кого приглашать в него.

В агентстве выяснили, что решения в Совете мира будут приниматься большинством голосов - каждое государство-член будет иметь один голос, однако все решения будут требовать одобрения председателя. В уставе Совет мира описан как "международная организация, стремящаяся способствовать стабильности, восстанавливать надежное и законное управление и обеспечивать длительный мир в регионах, пораженных или под угрозой конфликта".

