Эта конструкция начинается как гигантская эстакада над водой, а затем внезапно ныряет в морскую пучину.

Те, кто хочет насладиться красотами Дании и Швеции, могут посетить обе страны всего за один день благодаря поразительному "исчезающему мосту". Многие из нас ищут необычные направления для путешествий этим летом, и эта интригующая конструкция определенно заслуживает внимания.

Однако помните: у переправы разные названия в зависимости от того, на каком берегу вы находитесь – Øresund по-датски и Öresund по-шведски, пишет Mirror.

Эффект исчезновения

Самое поразительное в этом сооружении то, что оно начинается как мост, а затем хитроумно погружается в океан, превращаясь в туннель. Визуально создается впечатление, будто дорога просто растворяется под поверхностью воды.

Строительство было завершено в 2000 году, а торжественную церемонию открытия провели совместно королева Дании Маргрете II и король Швеции Карл XVI Густав. Эресунн соединяет два крупных города – Копенгаген и Мальме. Этот удивительный железнодорожный и автомобильный мост является вторым по длине в Европе (уступая лишь 18,1-километровому оккупационному и незаконному Керченскому мосту, который соединяет аннексированный Крым и РФ).

Хотя по обе стороны пролива Эресунн (также известного как Зунд) туристам точно не придется скучать, этот объект сам по себе является впечатляющим аттракционом.

Он считается важным символом единства и сотрудничества между двумя нациями, а также с другими европейскими странами. Этот символизм ярко использовался в визуальном оформлении 58-го конкурса "Евровидение", который проходил в Мальме в 2013 году.

Как это устроено: мост, остров и туннель

По данным группы гражданского строительства ICE, эта культовая переправа состоит из трех частей:

Мост длиной 8 км.

длиной 8 км. Искусственный остров Пеберхольм длиной 4 км. Он служит уникальной развязкой и оставлен нетронутым, чтобы природа могла там процветать.

длиной 4 км. Он служит уникальной развязкой и оставлен нетронутым, чтобы природа могла там процветать. Подводный туннель длиной 4 км, который также выполняет функцию искусственного рифа для морской жизни.

Ежедневно этой дорогой пользуются в среднем 70 000 человек. Проект стал результатом сотрудничества шведской компании Svedab и датской фирмы A/S. Переправа оборудована съездом только для авторизованного транспорта и вертолетной площадкой для экстренных случаев.

Сколько стоит проезд

Стоимость пересечения пролива зависит от вашего вида транспорта:

Мотоциклисты заплатят £25,68 (около $33).

Водители легковых автомобилей – £50,77 (около $65).

Для фургонов, домов на колесах или машин с прицепом цена значительно выше – £178,55 (около $228).

Почему именно туннель

В общей сложности длина конструкции составляет около 16 км. Строительство заняло пять лет и обошлось в £2,3 миллиарда (около $2,9 млрд), что эквивалентно £4,8 миллиарда (около $6,1 млрд) в сегодняшних деньгах.

Проектировщики решили включить в проект туннель из-за опасений, что высокий мост на всей протяженности маршрута мог бы создавать помехи для радиосигналов расположенного неподалеку аэропорта Копенгагена. Кроме того, такая конструкция обеспечивает свободный проход судов в любую погоду.

Спустя более четверти века после открытия Эресунн считается невероятно успешным проектом. Он улучшил экономические перспективы Дании и Швеции и способствовал созданию торгового региона с населением около 4,2 миллиона человек, известного на мировой арене как Эресуннский регион.

Сооружение удостоено престижной премии IABSE Outstanding Structure Award. Мост также увековечен в поп-культуре: он стал ключевым местом действия шведско-датского детективного сериала "Мост" (The Bridge). Первый сезон, вышедший в 2011 году, начинался с обнаружения тела ровно посередине моста – прямо на границе двух государств.

