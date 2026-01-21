Самолет Трампа после вылета в Давос внезапно вернулся в США: что произошло

Трамп пересел на другой самолет.

Самолет Air Force One президента США Дональда Трампа вскоре после вылета на Всемирный экономический форум в Давосе внезапно изменил курс и вернулся на объединенную базу Эндрюс.

Как пишет CNN, пресс-секретарь Трампа Каролина Ливитт заявила, что экипаж обнаружил "незначительную неисправность электрооборудования" и развернулся обратно из соображений предосторожности.

Ливитт пошутила на борту президентского самолета, что катарский самолет (самолет Boeing 747-8, который рмп получил в подарок от Катара для временной эксплуатации в качестве нового президентского самолета Air Force One) сейчас звучит "гораздо лучше".

Видео дня

По словам присутствовавших на борту журналистов, после взлета свет в пресс-салоне ненадолго погас.

Самолет благополучно приземлился на авиабазе Эндрюс вскоре после 23:00 по вашингтонскому времени, примерно через час и 20 минут полета.

По сообщению журналистов, президент Дональд Трамп пересел на другой самолет и начал движение по взлетной полосе в 00:02.

За последние десятилетия парк правительственных самолетов, перевозящих президентов США, вице-президентов, министров кабинета и первых леди по всему миру, столкнулся с рядом проблем. В начале прошлого года самолет госсекретаря Марко Рубио был вынужден вернуться в Вашингтон из-за треснувшего лобового стекла вскоре после взлета. В октябре самолет министра обороны Пита Хегсета был вынужден совершить незапланированную посадку в Великобритании после того, как у него также треснуло лобовое стекло.

Трамп часто жаловался на сроки завершения строительства новых самолетов компанией Boeing. В беспрецедентном шаге в прошлом году Министерство обороны официально приняло роскошный самолет Boeing Co. 747-8 из Катара для временной эксплуатации в качестве нового президентского самолета Air Force One для Трампа.

Планы Трампа в Давосе

Ранее планировалось, что Трамп и Зеленский на встрече в Давосе заключат соглашение на $800 млрд на встрече в Давосе. План процветания направлен на привлечение єтой суммы в течение 10 лет для восстановления Украины и перезапуска ее экономики.

Также ранее сообщалось, что Трамп планирует, что четверг, 22 января, в Давосе будет подписан полный текст конституции и полномочий его новосозданного Совета мира.

Вас также могут заинтересовать новости: