Низкая температура в квартире и отсутствие света наносят вред украинцам.

Из-за вражеских обстрелов энергетических объектов Украины жители нашей страны вынуждены долго оставаться без света и отопления. В пятнадцатиградусные морозы это становится настоящей проблемой - замерзают не только здания, но и люди, и без возможности согреться часто болеют. Эксперт по защите прав потребителей, адвокат АО EvrikaLaw Ольга Брус в комментарии УНИАН рассказала, что делать, если нет отопления в квартире в Украине и как получить компенсацию за вред здоровью.

Сколько может отсутствовать отопление в квартире - что говорит закон

По словам адвоката, существуют общие правила в отношении коммунальных услуг. "Например, если у потребителей нет горячей воды или отопления, или поставщик ненадлежащим образом выполняет условия договора о предоставлении коммунальных услуг, абонент имеет право обращаться к нему с жалобой и требовать перерасчета стоимости услуги или возмещения ущерба", - отмечает эксперт.

Брус объяснила, есть ли какие-то нормы относительно температуры в жилом помещении и рассказала, сколько может отсутствовать отопление в квартире по закону:

Видео дня

"Для квартир есть норма, что температура в жилых комнатах во время отопительного сезона должна быть не ниже 18 градусов".

Если эта норма не соблюдена, адвокат рассказала, что делать, если нет отопления в квартире в Украине - по ее словам, потребитель имеет право обратиться к поставщику, вызвать его представителей для фиксации факта ненадлежащего предоставления услуги и составления акта.

Сначала, советует эксперт, к поставщику коммунальных услуг можно обратиться по телефону - сообщить на горячую линию о том, что услуга предоставляется ненадлежащим образом. На горячей линии должны зафиксировать обращение. А затем можно вызвать представителя поставщика.

"Представитель поставщика должен прийти в жилье, зафиксировать температуру и составить акт. Если он не приезжает, то можно привлечь двух потребителей-соседей или представителей жилищно-эксплуатационной компании или управляющего и составить акт самостоятельно", - заключает специалист.

Обычно в случае наличия проблемы абоненту уменьшают сумму, которую он должен заплатить за услугу. Брус приводит пример: "Если речь идет об отоплении и в жилье температура не достигла отметки 18 градусов, то на каждый градус, на который температура ниже 18, делается перерасчет, и стоимость услуги уменьшается на 5%. Если же в жилье меньше 12 градусов, то услуга не оплачивается".

Что касается водоснабжения, то эксперт напоминает, что должна соблюдаться не только температура воды, если речь идет о горячей воде, но и, в частности, давление, под которым подается как горячая, так и холодная вода. Температура горячей воды должна быть не ниже 50 градусов и не выше 75. Все, что не соответствует нормам, можно зафиксировать актом и затем добиваться уменьшения стоимости услуги.

Главное, говорит Брус, - это зафиксировать факт ненадлежащего предоставления определенной услуги, чтобы потом иметь основание для обращения к поставщику услуги с претензией. Таким образом можно как минимум добиться перерасчета стоимости услуги.

Дополнительно она объяснила, как получить компенсацию за отопление и каким образом рассчитывается стоимость такой коммунальной услуги.

"Стоимость услуги горячего водоснабжения уменьшается на 10% в том случае, если температура отклоняется от нормы на 5 градусов. Если отклонение от 6 до 10 градусов, то уменьшение стоимости составляет 20%. А в том случае, если температура отклоняется от нормы на 11-19 градусов, цену за услугу должны снизить на 30%. Если же отклонение более 20 градусов, то оплата за услугу горячего водоснабжения начисляется по тарифу централизованного водоснабжения. То есть пользователь должен заплатить как за обычную воду, а не как за горячую", - отмечает эксперт.

Если речь идет об электроснабжении, то потребитель, по словам адвоката, также может обратиться к поставщику с жалобой о ненадлежащем предоставлении этой услуги. Перерасчет ее стоимости не производится, поскольку абоненты платят за фактическое потребление по показаниям счетчика.

Кто отвечает за отопление в квартире и как получить компенсацию

Брус уверяет, что потребители могут возместить полученный ущерб путем уменьшения стоимости услуг после пересчета, если докажут, что услуги предоставлялись ненадлежащим образом.

Прежде чем разбираться, как зафиксировать факт отсутствия отопления, адвокат советует внимательно прочитать договор с поставщиком, возможно, в нем указано, что за ненадлежащее предоставление услуг абоненту должен уплачиваться штраф или пеня. "Возможно, этой суммы вместе с перерасчетом стоимости услуг лицу будет достаточно для компенсации ущерба, причиненного из-за ненадлежащего предоставления услуг", - предполагает эксперт.

Для того, говорит специалист, чтобы добиться от поставщика перерасчета стоимости услуги или выплаты штрафа или компенсации, потребителю нужно в произвольной форме написать ему жалобу и приложить к ней акт, в котором указано, что конкретная услуга предоставлялась ненадлежащим образом.

"В жалобе можно написать, например, что вы просите произвести перерасчет в связи с тем, что услуга не предоставлялась, уплатить штраф согласно договору и одновременно можно просить компенсацию, например, на лекарства. Но вряд ли возмещение стоимости лекарств будет удовлетворено", - предупреждает Брус.

Если же поставщик услуг не реагирует, тогда можно обращаться, в частности, в Госпродпотребслужбу с жалобой на поставщика за его бездействие.

По словам адвоката, если сейчас обращаться к поставщику услуг с жалобой на ненадлежащее предоставление услуг и требовать возмещения средств на лекарства, то добиться удовлетворения своего требования практически нереально. Такие вопросы нужно решать в судебном порядке.

Также специалист советует обращать внимание на то, по какой причине услуга не предоставлялась надлежащим образом. На данный момент поставщик может ссылаться на то, что он не предоставляет услугу надлежащим образом не из-за своей бездеятельности, а вследствие того, что, к примеру, наш "дорогой сосед" повредил оборудование. Это учитывается.

Брус добавила, что добиться возмещения ущерба за то, что человек заболел из-за ненадлежащего предоставления коммунальных услуг, в судебном порядке на практике будет сложно, потому что, чтобы потребителю выплатили компенсацию, нужно доказать вину поставщика – это один из ключевых моментов для выплаты средств:

"То есть нужно будет составить целую "цепочку" из доказательств, которая подтвердит, что невыполнение поставщиком услуг привело к заболеванию человека".

И чтобы идти в суд, говорит адвокат, нужно фиксировать все факты – и заболевание, и ненадлежащее предоставление услуги, и платить судебный сбор, и нанимать адвоката. Целесообразность обращения в суд оценивается в каждом конкретном случае индивидуально.

справка Ольга Брус адвокат Опытный адвокат с многолетним опытом и практикой работы в гражданском и хозяйственном праве. Окончила Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого по специальности правоведение. Ныне ведет частную практику в сфере гражданского и хозяйственного права, деятельности ломбардов, специализированного коворкинга, аренды недвижимого имущества, договорного права.

Вас также могут заинтересовать новости: