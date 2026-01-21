Трамп заявил о 'нежелании' России и Украины завершить войну

Президент США отметил, что если Россия готова к завершению войны, то Украина - нет, и наоборот.

Президент США Дональд Трамп назвал причину, почему он до сих пор не смог завершить войну в Украине. Глава Белого дома во время пресс-конференции отметил, что когда одна сторона готова к прекращению войны, то другая, наоборот, нет.

Во время выступления Трамп снова напомнил, что смог завершить 8 войн в мире, тогда как ни один другой президент не урегулировал даже одну. Он подчеркнул, что делает это не ради того, чтобы получить Нобелевскую премию мира.

"Не знаю, подумайте об этом. Я (завершил - ред.) восемь. Я делаю это потому, что мне это дается легко. И я делал это не ради Нобелевской премии. Я делал это потому, что спасаю множество жизней", - отметил президент США.

Он подчеркнул, что пытается завершить последний конфликт, то есть войну в Украине.

"Я пытаюсь урегулировать последний конфликт. Я пытаюсь решить вопрос России и Украины. И когда Россия готова - Украина не готова. Когда Украина готова - Россия не готова", - сказал Трамп.

При этом он привел данные, что в среднем обе стороны в этой войне теряют по 25 000 человек в месяц.

"И я пытаюсь довести это дело до конца", - подчеркнул президент США.

Мирные переговоры: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в Давосе спецпредставитель президента США Стив Виткофф и посланник главы Кремля Кирилл Дмитриев провели встречу. По словам Виткоффа, переговоры были "очень позитивными". Дмитриев поделился, что встреча была "конструктивной". Также посланник российского диктатора добавил, что якобы "все больше людей осознают правильность российской позиции".

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский поделился, что тупика в переговорах с США по окончанию войны в Украине пока нет. По словам президента Украины, представители обеих стран работают над документами. Зеленский добавил, что секретарь СНБО Рустем Умеров на связи со спецпредставителем Трампа Стивом Виткоффом, а также с зятем президента США Джаредом Кушнером. Президент Украины отметил, что, как он и говорил, "последняя миля самая сложная".

