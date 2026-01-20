'Наталочку как ветром сдуло': видео Цымбалюка с другой актрисой породило множество шуток

Артисты вместе отдыхают в Карпатах.

Украинские актеры Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая продолжают подпитывать слухи о романе, не подтверждая и не опровергая близкие отношения.

На этот раз совместное видео опубликовала в своем Instagram-блоге Елена, известная ролями в фильмах "Дом "Слово". Бесконечный роман" и "Морена". Согласно публикациям артистов, они вместе отдыхают в Карпатах. На новом ролике можно увидеть, как Цымбалюк и Светлицкая дурачатся в снегу в костюмах для катания на лыжах.

Видео вызвало много шуток среди подписчиков Тараса, которые смотрели 14 сезон шоу "Холостяк" с ним в главной роли. Актеру вспомнили и близкую дружбу с актрисой Натальей Денисенко, и его слова о том, что та вместе с Еленой может приехать к нему без предупреждения, чтобы "пересадить вазоны":

"Ой, аж мне жарко стало, как на вас посмотрела. Между вами такая жара, эмоции зашкаливают".

"Наталочку как ветром сдуло".

"Очень классные и позитивные, хочу вас видеть парой".

"Та Елена, которая с Натальей вазоны пересаживает в два часа вечера".

"Окей-окей, мы уже все поняли, что вы вместе".

"Детский вайбик".

"Пересаживают вазоны, не иначе".

Напомним, после финала шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк признался, что шел на проект и ради увеличения собственной аудитории, хотя и критиковал девушек, прошедших кастинг, чтобы получить популярность.

