Украина начнет экспортировать мясо в новую страну: какой рынок открыли

На экспорт пойдут отечественная говядина, баранина и птица.

Украина расширяет перечень экспортных рынков среди африканских стран и начнет поставлять мясную продукцию в Республику Кот-д'Ивуар. Об этом сообщила Госпродпотребслужба.

Ветеринарные сертификаты на поставки украинской говядины, баранины и мяса птицы на этот рынок согласованы. Таким образом, Украина сможет экспортировать свежее, замороженное или переработанное мясо, а также продукты из него, в Кот-д'Ивуар.

Расширение географии экспорта отечественной продукции позволит украинским производителям и поставщикам диверсифицировать риски и найти новые рынки сбыта.

Мясной экспорт из Украины в 2026 году уже столкнулся с новыми вызовами. Так, ранее Украина потеряла одного из ключевых покупателей курятины. Речь идет об Ираке, который решил полностью отказаться от закупок мяса птицы из-за рубежа, чтобы поддержать собственных производителей.

Запрет вступил в силу с 15 января. До этого Ирак с долей в 8% входил в тройку основных покупателей куриного мяса из Украины. В мировом масштабе эта страна стала 9-й по общему объему импорта мяса птицы с показателем в 808 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные за 2024 год.

Что касается куриных яиц, то за прошлый год Украине удалось значительно улучшить показатели экспорта этой продукции. На продаже яиц за рубеж украинские производители заработали 205,8 млн долларов, что в 2,8 раза больше, чем в 2024 году. Наиболее активно покупали питательный белком продукт из Украины испанцы, британцы и чехи.

