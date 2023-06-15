Накануне главарь ЧВК заявил, что его наемники не будут подписывать контракты с Минобороны России.

Риторика главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина перерастает в неповиновение кремлевскому диктатору Владимиру Путину и российской власти, говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, опубликованном 15 июня в Twitter.

В обзоре напомнили, что 10 июня Минобороны России потребовало от всех ЧВК и "добровольцев" подписать с ними контракт. 13 июня Путин, выступая на телевидении, поддержал этот шаг.

До этого Пригожин активно подвергал острой критике руководство Минобороны, но полагался на авторитет Путина. Однако, 14 июня он заявил, что "никто из бойцов "Вагнера" не готов снова идти по пути позора. И поэтому никто заключать договоры не будет".

"Риторика Пригожина превращается в вызов более широким слоям российского истеблишмента. 1 июля 2023 года, крайний срок для подписания контрактов добровольцами, вероятно, станет ключевой точкой в противостоянии", - говорится в обзоре британской разведки.

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Как писал УНИАН, главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин заявил, что его наемники не будут подписывать контракт с Минобороны РФ. Он заявил, что "вагнеровцы" не будут участвовать "в этом преступлении":

"Когда мы начинали участвовать в этой войне, то никто не говорил, что мы обязаны будем заключить договоры с Министерством обороны. Никто из бойцов ЧВК "Вагнер" не готов идти опять по пути позора. И поэтому никто заключать договоры не будет".