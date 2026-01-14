Можно включать даже в квартире: что такое EcoFlow, сколько стоит и как выбрать

Длительные отключения света побуждают украинцев искать зарядные станции для квартир.

Из-за длительных отключений света купить зарядную станцию кажется хорошей идеей. В отличие от генератора, такое устройство не требует топлива и заряжается от розетки. Оно нуждается в регулярной подзарядке и обладает небольшой мощностью. Но при своих недостатках зарядные станции имеют огромное преимущество - они почти бесшумны и безопасны для помещений, поэтому для жителей многоэтажек это практически единственный вариант.

Одной из самых популярных станций на рынке является EcoFlow, также известная как Экофлоу. Как и другие подобные устройства, его разрешено устанавливать в квартире. Однако в случае неправильной эксплуатации прибор может быть источником смертельной опасности.

Видео дня

Что такое Экофлоу и как он работает

Как уже отмечалось, Экофлоу - это зарядная станция, то есть устройство, которое заряжается от сети и накапливает энергию, а во время отключений света позволяет питать устройства. Его принцип действия существенно не отличается от других подобных устройств. Мощности прибора обычно хватает только для бытовых нужд, поэтому бизнесы его не используют. Его можно использовать в жилых помещениях и переносить в удобное место.

Альтернативами Экофлоу для квартиры считаются Bluetti, Anker, Jackery и многие другие.

Сколько стоит Экофлоу - цена нового и подержанного

В Украине действует официальный магазин Ecoflow, где продаются оригинальные устройства. Некоторые украинцы пытаются приобрести подержанное устройство или ищут более дешевые варианты за рубежом, чтобы сэкономить. Цена устройства зависит от мощности. На авторизованном сайте она колеблется от около 25 до 160 и более тысяч гривен.

Дешевле Экофлоу купить можно на международном рынке. На американских сайтах можно найти предложения от 550 долларов, но придется также оплатить доставку в Украину.

Также купить Экофлоу можно на сайтах б/у техники или через знакомых. В таком случае цены начинаются примерно от 15 тысяч гривен. Конечно, качество техники и наличие гарантии не гарантируется, поэтому покупайте на свой страх и риск. Но это самый доступный по цене вариант.

На сколько хватит зарядной станции

Обычно время работы Экофлоу и других подобных устройств связано с тем, сколько стоит зарядная станция для дома. Чем выше цена, тем больше мощность устройства, а значит и работать без подзарядки оно будет дольше.

В среднем небольшая зарядная станция Экофлоу позволяет зарядить телефон около 23 раз, 8 часов - ноутбук и 9 часов - роутер. Более мощные аппараты типа Экофлоу Дельта 2 могут непрерывно питать холодильник в течение 1,5 суток.

Как выбрать Экофлоу

Зарядные станции отличаются по емкости и мощности. Именно по таким критериям их выбирают. Существует неофициальный калькулятор, который помогает подсчитать мощность изделия для ваших нужд. На нем нужно выбрать виды техники, которые вы планируете запитать во время блэкаута, а также указать время их работы. Результаты являются неточными, поэтому их стоит дополнительно проверить.

Например, для питания двух смартфонов, ноутбука, роутера, двух ламп и холодильника понадобится устройство емкостью не менее 3600 Вт в час. Таким параметрам, например, соответствуют зарядные станции Экофлоу Дельта Про за 104 тысячи гривен и Anker SOLIX F3800 за 130 тысяч. Если убрать холодильник из нашей формулы, то минимальная емкость падает до примерно 1100 Вт в час, что значительно снижает стоимость станции.

В общем, выбор конкретной модели станции лучше поручить профессионалам или хотя бы знакомым, которые разбираются в технике. Иначе вы рискуете переплатить за слишком мощный прибор или приобрести слишком маленький по емкости.

Как подключить Экофлоу к квартире

Использование зарядных станций обычно не требует особых навыков. Устройство нужно зарядить от розетки. Когда свет выключат, напрямую в Экофлоу включите нужные приборы. Запомните главное правило: категорически запрещено использовать подключение вилка-вилка - это очень опасно. Также желательно не подключать к устройству удлинители.

Также можно настроить автоматический ввод резерва, чтобы станция сама включалась при отсутствии света и переключалась на подзарядку при наличии электричества. Это самый удобный вариант, но такое подключение Экофлоу к квартире может выполнить только квалифицированный электрик.

Вас также могут заинтересовать новости: