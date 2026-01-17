При использовании Экофлоу или другой зарядной станции необходимо соблюдать правила безопасности.

Из-за постоянных вражеских обстрелов и отключений энергоснабжения украинцы вынуждены решать проблему с отсутствием света самостоятельно. Именно поэтому зарядная станция Экофлоу или любая другая уже стала не прихотью, а необходимостью. Впрочем, таким устройством нужно уметь пользоваться.

Кандидат технических наук, доцент кафедры информационно-измерительных технологий и энергетического менеджмента Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа Андрей Яворский в комментарии УНИАН объяснил, что можно подключить к Экофлоу и почему станции иногда взрываются.

Как пользоваться Экофлоу - что можно и нельзя подключать

По словам Яворского, в Украине слово "экофлоу" стало общим названием зарядных станций, а не только устройств, произведенных китайской компанией "ЭкоФлоу". Эксперт считает, что эта компания очень удачно вышла на рынок Украины – именно под нужду (первый магазин в нашей стране появился в 2023 году):

Видео дня

"Сейчас экосистема изделий этой компании чрезвычайно велика – от небольших зарядных станций до полноценных комплектов для энергообеспечения целых домов".

Перечень того, что можно подключать к "ЭкоФлоу", зависит от мощности конкретной зарядной станции. При подключении устройств нужно учитывать два фактора – мощность станции и емкость встроенного аккумулятора. Тогда можно понять, какие приборы "потянет" Экофлоу – что можно подключить.

"Если говорить о самой маленькой модели – "Ривер", то к ней можно подключить, в частности, ноутбук, телевизор, роутер, зарядку для телефона, и есть возможность запитать минимальное освещение (к примеру, LED-ленты)", – говорит эксперт.

Впрочем, он отмечает, что к модели "Дельта" уже можно подключить холодильник, газовый котел и кофемашину. Но Яворский предупреждает, что в экосистеме компании есть и другие решения под разные потребности – все зависит от того, сколько человек готов потратить на обеспечение своей энергетической независимости.

Почему взрывается Экофлоу - что нельзя подключать

Яворский говорит, что зарядная станция может взорваться, в частности, из-за несовершенства конструкции – неподходящего типа аккумуляторов. Сейчас производители преимущественно переходят на литий-железо-фосфатные аккумуляторы. Эти аккумуляторы более безопасны (безопаснее, чем литий-ионные и литий-кобальт-оксидные):

"Я слышал информацию о том, что взрывались зарядные станции. Но я не видел доказательств, которые бы свидетельствовали о том, что взорвалась именно "ЭкоФлоу".

Впрочем, эксперт объяснил, как пользоваться Экофлоу, чтобы не получить негативных последствий. По его словам, к "ЭкоФлоу" нельзя подключать то, что не рекомендует производитель, поэтому очень важно перед использованием устройства читать инструкцию по эксплуатации. В частности, категорически нельзя подключать "вилку-убийцу" (кабель "вилка-вилка"). Кроме того, эксперт советует избегать нагрузок:

"Станцию не желательно длительное время нагружать на 100%, потому что это приведет к перегреву. Устройство не сгорит, но может сработать защита".

Яворский приводит пример и объясняет, можно ли подключить чайник к Экофлоу – если к станции модели "Ривер" с выходной мощностью 600 ватт подключить чайник на 2,5 киловатта, то станция "уйдет в защиту".

Также, по словам специалиста, не стоит выносить "ЭкоФлоу" на мороз вместе с солнечной панелью, чтобы зарядить устройство от солнца. Чем ниже температура – тем меньше будет скорость заряда.

"Если мы вынесем станцию на улицу, она остынет, а затем занесем ее в теплое помещение, то в ней может образоваться конденсат, и это нехорошо (могут испортиться компоненты устройства)", – предупреждает Яворский.

Он говорит, что станцию нужно держать в помещении при температуре минимум +5 градусов. А солнечные панели можно соединять специальными кабелями и выносить на улицу.

Можно ли использовать EcoFlow как бесперебойник и как его заряжать

Яворский заверил, что сейчас почти во всех станциях "ЭкоФлоу" есть режим бесперебойного питания. Это удобно тем, что можно включить станцию в розетку, а к ней подключить те устройства, которые нужно запитать, и "ЭкоФлоу" автоматически практически "бесшовно" будет переключать питание с сети на резерв, когда электроснабжение исчезнет.

Также эксперт объяснил, как правильно заряжать Экофлоу - по его словам, это можно сделать тремя способами:

от сети;

от солнечных батарей;

от прикуривателя автомобиля.

В основном, говорит Яворский, зарядную станцию пользователи заряжают от сети, и сейчас с этим могут быть проблемы: на фоне страшных атак РФ и поражений энергосистемы нашего государства, возможны как просадки напряжения, так и скачки. "Это может негативно повлиять на работу зарядной станции. Поэтому лучше всего заряжать "ЭкоФлоу" через стабилизатор напряжения. Если стабилизатор для человека дороговат, то можно использовать реле напряжения", – отмечает специалист.

справка Андрей Яворский кандидат технических наук, доцент Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа Кандидат технических наук, доцент кафедры информационно измерительных технологий и энергетического менеджмента Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа. Более 20 лет участвует в проектах, направленных в русло энергетической эффективности и возобновляемой энергетике.

Вас также могут заинтересовать новости: