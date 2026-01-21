В августе Земля потеряет гравитацию на 7 секунд? Сеть взорвала теория о черных дырах и спасении для избранных

В NASA уже выступили с заявлением по этому поводу.

В социальных сетях активно обсуждают конспирологическую теорию о том, что 12 августа 2026 года Земля на семь секунд потеряет гравитацию. Сторонники этой сенсации утверждают, что NASA уже несколько лет готовится к этому дню и даже строит бункеры, рассказывает ресурс Wion.

Считается, что потеря гравитации приведет к гибели 40-60 миллионов человек, по крайней мере так утверждается в этих вирусных видео.

Проект "Якорь": конспирологи рассказывают о секретном документе

В одном из постов на эту тему утверждается, что информация о катастрофическом событии якобы содержится в секретном документе NASA под названием "Проект Якорь". Мол, его начали еще в 2014 году, а бюджет проекта достигает 89 миллиардов долларов.

"Потеря гравитации вызовет хаос, и люди, предметы и все, что не прикреплено, мгновенно поднимется вверх, а затем упадет. В документе предполагается, что погибнет несколько миллионов человек, а еще больше получат ранения", – пишет ресурс.

Справка: Теория о "Проекте Якор" (Project Anchor) начала активно распространяться после публикаций в TikTok и X (Twitter) в конце 2024 года. Официальных подтверждений существования такого документа от NASA не поступало.

Почему 12 августа 2026 года Земля "потеряет гравитацию"?

В публикациях в социальных сетях авторы рассказывают, что в слитом документе якобы обвиняют в катастрофе две черные дыры. Утверждается, что две гравитационные волны, излучаемые черными дырами, пересекутся и вызовут потерю Землей гравитации.

"Доступ к бункерам будут иметь только правительственные лидеры, ученые, военные и еще несколько человек. Согласно публикациям, информация не была обнародована, поскольку это вызовет панику во всем мире", – добавляет ресурс.

Что по этому поводу говорят в NASA

На массовое обсуждение этой теории уже отреагировали в самом Агентстве. Там отмечают, что гравитация Земли, или ее общая гравитационная сила, определяется ее массой.

"Единственный способ, при котором Земля могла бы потерять гравитацию – это если вся земная система (совокупная масса ядра, мантии, коры, океанов, наземных вод и атмосферы) внезапно потеряет эту массу", – цитирует представителя NASA NewsNation.

В NASA подтвердили, что 12 августа произойдет солнечное затмение, которое можно будет наблюдать в отдельных регионах. Но оно не несет никакой опасности.

"Гравитационное притяжение Солнца и Луны, которое влияет не на общую гравитацию Земли, а на приливные силы, хорошо изучено и прогнозируется на десятилетия вперед".

